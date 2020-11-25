营收净利创新高、手机销量暴涨 45%，小米 Q3 的 “高光时刻”能否持续

11 月 24 日，重返全球前三的小米交出了一份亮眼的 Q3 财报答卷，营收、净利润、手机收入等指标均创历史新高。

具体来看，小米三季度营收 722 亿元，同比增长 34.5%；经调整净利 41 亿元，同比增长 18.9%。其中，智能手机出货量 4660 万台，同比增长 45.3%，智能手机收入 476 亿元，同比增长 47.5%。

“欧洲市场存在巨大空间”“明年是小米更加辉煌的一年”“内部觉得机会非常大”...... 小米高管多次向媒体表达 “野心”。

与此同时，被寄予厚望的互联网服务收入增速同比出现大幅下滑，仅为 8.7%。而今年一季度为 38.60%，二季度为 29%。小米称 “主要是由于游戏及金融科技业务收入减少所致”。

手机收入占比扩大至 65%

根据财报数据，通过纵向对比可发现，小米在第三季实现了营收和净利的增速止跌，并迎来增速的大幅度上升，此前小米已经连续三个季度呈现营收和净利下滑。

（小米营收及同比增速，制图：搜狐科技）

（小米净利润及同比增速，制图：搜狐科技）

小米手机收入占比进一步扩大至 65%，从三大主营业务的占比以及增速可以看出，主要是手机业务促使小米取得亮眼成绩。据了解，三季度小米手机收入同比增速为 47.5%，IoT 与生活消费品为 16.1%，互联网业务为 8.7%。

（小米三大主营业务占比；制图：搜狐科技）

今年，小米将 “手机 + AIoT”战略升级为 “手机 ×AIoT”，前不久还在手机部下设可穿戴部，可见小米对 IoT 业务的重视。

财报数据显示，小米三季度 IoT 与生活消费产品收入达到 181 亿元，同比增长 16.1%，在上个季度该业务增速仅为 2.10%。小米表示，这主要是由于扫地机器人、智能电视及电动滑板车等 IoT 品类的需求增长带动。

据了解，目前小米 IoT 平台连接设备数 2.89 亿，同比增长 35.8%；米家 App 月活用户 4310 万，同比增长 34.2%；拥有 5 台及以上连接至小米 AIoT 平台的设备的用户数 560 万，同比增长 59%；小爱同学月活用户 7840 万，同比增长 35.5%；境外 IoT 与生活消费品收入同比增长 56.2%。

需要注意的是，小米三季度互联网服务收入同比增速出现大幅下滑，仅为 8.7%，而今年一季度为 38.60%，二季度为 29%。小米表示，互联网服务收入由上季度的 59 亿元减少 2.3% 至本季度的 58 亿元，主要是由于游戏及金融科技业务收入减少所致。

海外市场取得突破

三季度，小米手机迎来 “高光时刻”。数据显示，小米智能手机出货量 4660 万台，同比增长 45.3%，智能手机收入 476 亿元，同比增长 47.5%。小米手机出货量重返全球第三，在国内市场是 Top5 中唯一实现正增长的厂商。在前不久的双 11 购物节，小米包揽天猫、京东、苏宁易购安卓手机累计销量第一。

虽然小米今年重点发力高端，小米 10 系列也取得了不错的成绩，但相较而言，定位中低端、利润较低的红米手机才是小米 “冲量”的主力军。

根据 Canalys 的数据，2020 年第三季度全球十大最畅销机型中，有三款为 Redmi 红米手机。入门机型 Redmi 9 系列今年 6 月发售后，全球销量仅用了 3 个月突破 1400 万台。而小米称，3000 元或以上的智能手机全球销量在今年前 10 个月超 800 万台。

需要注意的是，小米手机三季度手机毛利率为 8.4%，去年同期为 9.0%，小米解释称主要是由于增强了促销力度。可以看出，小米高端手机系列尚未很好地改善毛利率薄弱的问题，还有较大成长空间。

国内市场排名保持第四，全球市场排名升至前三，小米手机业务的增长与其在海外市场的发力有强联系。在欧洲市场，小米三季度手机出货量同比增长 91%，首次进入前三，华为则从第二掉到了第四，下跌 31%。雷军称，小米的目标是未来几年在欧洲排到第一名。

小米集团总裁王翔表示，欧洲市场还存在巨大的空间，以西欧市场为主。2017 年初次登陆西班牙，2018 年才进入法国、意大利和英国，2019 年才进入德国。还有很多其他欧洲国家刚刚进去或者即将进去，未来还有很大的发展空间。

此外，小米手机出货量在中东欧市场市占率达 26.9%，排名第二；在拉美地区出货量同比增长 471.4%，排名第四；在中东市场同比增长 156.7%，排名第三；在非洲市场同比增长 197.5%，排名第三。

财报数据显示，小米 Q3 海外收入达到 398 亿元，同比增长 52.1%，占比 55% 超国内收入。

IoT 和互联网业务聚焦 “获客”

“我们也是从媒体上看到关于华为和荣耀的新闻，不管怎么样，(对)我们的策略是没有任何的影响。”在小米集团 2020 年三季度业绩发布后的媒体电话会上，王翔表示，会坚持 “手机 X AIoT”战略。

在手机业务仍占大头的现状下，小米表示要坚持 “手机 XAIoT”战略，聚焦 Redmi + 小米两大品牌系列，在产品和技术上会继续不断地发力。据了解，今年小米三季度研发开支 23 亿元，去年同期为 20 亿元，小米称主要是由于研发人员薪酬增加。

手机业务发展策略方面，王翔透露，在国内从今年开始要不断推动线下市场覆盖面的增加，将小米门店深入到三四五六线等低线城市。

由于海外每个市场环境不一样，比如欧洲线下销售占比 90%，而印度线下销售占比 50%。王翔表示，会继续对不同细分市场进行投资，包括欧洲，拉美，中亚，东南亚和印度等，未来的 2~3 年小米还会实现非常强劲的增长。

虽然对 IoT 和互联网业务的前景看好，小米相关工作重心还在用户获取、用户体验上，对变现能力要求不高。王翔表示，小米在海外还没有进行互联网服务的变现，在接下来几年关注重点是用户的获取。小米 CFO 林世伟认为，IoT 业务工作重心是要提高用户的体验以及用户的获取，而不是优化毛利。