腾讯王卡日租宝升级 1GB/ 1 元，11 月起新申请用户全国腾讯专属流量降至 30GB

IT之家11月25日消息 目前腾讯王卡拥有大王卡（19 元）、地王卡（39 元）、天王卡（59 元）套餐，包含近 200 款 APP 专属流量免费，另外日租宝 1 元 1GB 全国流量（当日有效，自动续订)。

IT之家获悉，新的腾讯王卡说明有了变化，比如 2020 年 6 月 11 日后申请腾讯王卡的用户，日租宝国内流量每 1GB 仅需 1 元，6 月 11 日前申请腾讯王卡的用户日租宝流量为 1 元 800MB，可免费手动升级为 1 元 1GB 日租宝。

另外，2020 年 11 月 1 日前申请的腾讯王卡 : 40GB 全国腾讯专属流量。11 月 1 日后申请的腾讯王卡 : 30GB 全国腾讯专属流量。