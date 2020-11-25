腾讯王卡日租宝升级 1GB/ 1 元，11 月起新申请用户全国腾讯专属流量降至 30GB

IT之家11月25日消息 目前腾讯王卡拥有大王卡（19 元）、地王卡（39 元）、天王卡（59 元）套餐，包含近 200 款 APP 专属流量免费，另外日租宝 1 元 1GB 全国流量（当日有效，自动续订)。
IT之家获悉，新的腾讯王卡说明有了变化，比如 2020 年 6 月 11 日后申请腾讯王卡的用户，日租宝国内流量每 1GB 仅需 1 元，6 月 11 日前申请腾讯王卡的用户日租宝流量为 1 元 800MB，可免费手动升级为 1 元 1GB 日租宝。
另外，2020 年 11 月 1 日前申请的腾讯王卡 : 40GB 全国腾讯专属流量。11 月 1 日后申请的腾讯王卡 : 30GB 全国腾讯专属流量。
使用非腾讯应用专属流量，默认开通日租宝，当日有效，自动续订。
2020 年 6 月 11 日后申请腾讯王卡的用户，日租宝国内流量每 1GB 仅需 1 元 (不足 10M 按实际使用量 0.1 元 / MB 收费)
2020 年 6 月 11 日前申请腾讯王卡的用户日租宝流量为 1 元 800MB，可免费手动升级为 1 元 1GB 日租宝，可通过王卡助手微信公众号了解升级详情。
2020 年 11 月 1 日前申请的腾讯王卡 : 40GB 全国腾讯专属流量。
2020 年 11 月 1 日后申请的腾讯王卡 : 30GB 全国腾讯专属流量。
当月套餐上网流量累计使用达 200GB 时，系统将关闭上网功能 , 次月自动打开。如当月解除封顶，超出部分按照日租宝收费。
入网当月及次月内不能订购或点播 SP 业务。
目前王卡资费优惠均不包含国际地区、港澳台地区。
免流应用专属范围以 “王卡助手”微信公众号公布为准。
腾讯王卡专属免流服务范围可能因为合作原因有所变更，具体免流应用以官方宣传口径为准。
通过相关专属活动下单页申请的腾讯王卡如计费规则与上述不一致，以活动下单宣传的为准。