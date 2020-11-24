IC Insights：英特尔今年将保持其第一大半导体供应商地位

IT之家 11 月 24 日消息 IC Insights 在昨日发布的 2020 McClean 报告的 11 月更新中，分析了 2020 年前 25 名半导体供应商名单。此外，该研究报告还预测了 2020 年排名前 15 位的半导体供应商。

其中，七家排名前 15 的半导体供应商预计今年将实现≥22% 的增长，而英伟达预计将实现 50% 的巨大增长，而英特尔也将在 2020 年保持其第一大半导体供应商排名。

排名前 15 位的公司半导体销售在 2019 年和 2020 年可细分为 IC 和 OSD（光电，传感器和分立）两种类别。预计 2020 年全球前 15 名半导体供应商中，有 8 家总部位于美国，而韩国、中国台湾和欧洲各 2 家，日本一家，预计今年前五名没有变化，而 AMD 和联发科将进入前 15 名。

此外，就主要半导体供应商而言，苹果出现在前 15 名中是一个意外。该公司只在自己的产品中设计和使用自己的处理器和其他集成电路而不会出售。IC Insights 认为，到 2020 年，苹果定制芯片的 “销售额”将达到 10.4 亿美元，在前 15 名中排名第 13 位。

IT之家发现，排在前 15 位的还有纯芯片代工企业台积电 (TSMC)，IC Insights 预计该公司 2020/2019 年的营收将大幅增长 31%。

台积电的增长，在很大程度上是由于其向苹果和华为海思销售的 5nm 和 7nm 处理器销量猛增。如果台积电不算数的话，索尼将排在第 15 位，其 2020 年预计半导体销售额为 92.43 亿美元。