IT之家 11 月 25 日消息 据第一财经，发改委调查各地新能源车投资，摸底恒大和宝能相关项目，推进产业高质量发展。

报道称，从车企内部人士处获得一份由国家发改委下发的《关于开展新能源汽车整车生产及项目情况调查的通知》（下称《通知》），要求各地发改委在 11 月 18 日前向国家发改委产业司上报各地新能源汽车的投资情况。《通知》要求各地发改委提供的项目情况，包括自 2015 年以来核准和备案的新建纯电动汽车的项目情况、建设进展以及年度生产情况，2019~2010 年现有汽车企业新能源汽车投资项目生产运营及在建新能源汽车项目备案情况等。第三条要求各地提供本地区纯电动汽汽车项目规划和招商引资情况，其中明确要求各地详细报告恒大、宝能等企业 2017 年以来在当地投资以及拟投资建设的新能源整车和零部件项目，包含土地占用、建设内容、项目进展、完成投资等情况。

《通知》表示，今年国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，明确提出加强事中事后监管，夯实地方主体责任，遏制盲目上马新能源汽车整车制造项目等乱象，此举也是为了加强投资监管，推进新能源汽车产业高质量发展。

IT之家了解到，受此影响，恒大汽车短线跌幅扩大，现跌逾 3%。