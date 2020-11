IT之家11月25日消息 据IT之家网友反馈,三星 S10e、S10、S10 + 手机参与 One UI Beta 版计划用户开始接收到 One UI 3.0 测试版更新,系统更新到安卓 11。

官方表示,One UI 3 将帮助你在操作中关注重要的内容。对于你经常操作的界面,我们的视觉设计做了优化,例如主屏幕和快捷面板,减少操作中的干扰,突出重要信息,使其和你的操作体验一数。性能优化格有助于应用程序使用更少的电量,运行更快速。并且 OneUl 3 使用新的隐私控制机制,使你完全拥有控制权,可以设置一次性权限,增强了数字健康功能。

部分应用程序必须在更新操作系统后单独更新。这些程序包括计算器,录音机,三星浏览器,主题商店 游戏中心,三星健康,三星笔记,Samsung Pay, Galaxy Wearable等。

在 One UI 3 测试版中不支持主题。如果你目前正在使用一个主题,在测试版中,将会更改应用 One UI 3 的默认设计。主题功能将在 One UI 3 官方版本中得到支持。你仍然可以在测试版中使用壁纸、图标和息屏提醒。