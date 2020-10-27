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用上安卓 11，三星 S20/Ultra 系列追加 One UI 3.0 Beta 测试名额

2020/10/27 15:55:51 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家10月27日消息 据三星盖乐世社区发布的消息，三星S20系列手机已经追加One UI 3.0 Beta 测试名额，但尚不清楚具体数量。昨天，三星 Galaxy S20 系列国行开启 One UI 3.0 的首次内测，首批放出 3000 个内测名额。

据盖乐世社区网友反馈，One UI 3.0 系统公测 Beta1 的锁屏动画相比之前更丝滑，指纹图标有所不同，支持锁屏指纹图标常亮，锁屏密码键盘重做。

此外，主页依然不支持第三方图标包，但桌面图标的 Shortcut 样式发生了变化。

相比前代变化比较大的是通知栏，新版本的通知栏加入了高斯模糊（One UI 3.0 在很多地方都加入了高斯模糊），只能选择 3×4 排列，设备和媒体的按钮移到了快捷功能按钮的上方，通知窗口支持详细和简洁两种风格的选择。

而新版本的拨号界面取消了直接选择卡 1 或者卡 2 拨号的功能，只有输入数字之后才能选择，而且切换通话卡的动画还偶尔会发生掉帧（可能由于测试版未完全优化），但新版本已经可以设置通话界面的背景，并对头标进行了重新设计。

其他方面，三星输入法加入了新的双拼方案，相比 UI 2.5 增加了多种方案；图库的设置现在移到了界面右下角，底栏新增加缩略图展示特性；内存管理界面新增基本功能——应用清理，可以卸载预装应用；电池设置增加了一项 “增强处理”。

当然，以上是小部分感知较强的功能，IT之家了解到，全部功能特性如下：

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关键词：One UI 3.0三星S20

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