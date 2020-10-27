用上安卓 11，三星 S20/Ultra 系列追加 One UI 3.0 Beta 测试名额

IT之家10月27日消息 据三星盖乐世社区发布的消息，三星S20系列手机已经追加One UI 3.0 Beta 测试名额，但尚不清楚具体数量。昨天，三星 Galaxy S20 系列国行开启 One UI 3.0 的首次内测，首批放出 3000 个内测名额。

据盖乐世社区网友反馈，One UI 3.0 系统公测 Beta1 的锁屏动画相比之前更丝滑，指纹图标有所不同，支持锁屏指纹图标常亮，锁屏密码键盘重做。

此外，主页依然不支持第三方图标包，但桌面图标的 Shortcut 样式发生了变化。

相比前代变化比较大的是通知栏，新版本的通知栏加入了高斯模糊（One UI 3.0 在很多地方都加入了高斯模糊），只能选择 3×4 排列，设备和媒体的按钮移到了快捷功能按钮的上方，通知窗口支持详细和简洁两种风格的选择。

而新版本的拨号界面取消了直接选择卡 1 或者卡 2 拨号的功能，只有输入数字之后才能选择，而且切换通话卡的动画还偶尔会发生掉帧（可能由于测试版未完全优化），但新版本已经可以设置通话界面的背景，并对头标进行了重新设计。

其他方面，三星输入法加入了新的双拼方案，相比 UI 2.5 增加了多种方案；图库的设置现在移到了界面右下角，底栏新增加缩略图展示特性；内存管理界面新增基本功能——应用清理，可以卸载预装应用；电池设置增加了一项 “增强处理”。

当然，以上是小部分感知较强的功能，IT之家了解到，全部功能特性如下：