李礼辉谈央行数字人民币：替代微信支付宝还有待观察，将是市场抉择过程

11 月 25 日 - 27 日，“财经年会 2021：预测与战略”在北京召开。11 月 25 日，在 “数字货币：从概念到现实”的讨论中，中国互联网金融协会区块链工作组组长、中国银行原行长李礼辉进行了分享。

对于法定数字货币会不会替代电子化的支付工具，李礼辉分享了自己的看法。

“根据国际清算银行的调查，80% 的中央银行已经启动了数字货币的研发。”李礼辉介绍，法定数字货币可能有三个方面最大的好处：第一，可以节省成本，防范假币，可以强化支付系统的公共的普惠的特性；第二，它可以实时把握结构性的货币流通的数据，能够特别精准地调控货币供应的总量；第三，资金流的信息是可以实时观察，可以全程追踪的，它能够加强反腐败、反洗钱、反恐融资、反逃税等等调控。

然而，李礼辉也觉得法定数字货币有两个主要潜在的问题，第一个问题是中央银行可以直接吸收公众的存款，这可能会削弱商业银行初始的信贷能力，削弱它的盈利能力；第二是如果个别银行发生支付困难，它可能很容易引起难以控制的数字货币存款的挤兑，更容易触发系统性的金融风险。

“我们国家的人口居全球之最，我们的支付市场的规模也是全球最大的，我们在这样一个市场里发行中国的法定数字货币，必须保证这样一个高并发市场中数字货币工具的可靠性和它的安全性。”李礼辉说。

在李礼辉看来，中国的法定数字货币或者说数字人民币大概有几个主要的特点：

特点 1：采取间接发行的模式，维持双层的运营投放的体系。不管是大的银行或者是小的银行，它只是一个发行的渠道。

特点 2：采取央行中心化管理的模式，以保证货币政策传导机制的可靠性，保证货币调控的效率，这一点也特别重要。

特点 3：保持技术中性。

“因为我们有一批权威的专家经过研究以后认为，现有的区块链技术无法得到超大市场零售级别高并发的需求，我们现在的数字人民币的底层架构并不依赖单一的区块链技术。”李礼辉说。

特点 4：采取账户松耦合加数字钱包的方式。

“在座各位的微信支付、支付宝都是账户紧耦合地绑定银行帐户，法定数字货币的数字钱包可以不绑定银行帐户，它也可以实现脱离银行账户实现端对端的价值转移，减轻交易环节对金融中介的依赖，并且可以实现匿名的支付，当然是可控匿名支付。重要的是不在中国银行开户的外国人也可以获得数字人民币钱包，实现便捷的支付。”李礼辉说。

目前我们国家的法定数字货币还处在早期的技术验证的阶段，至少还要经过成功的中期测试才有可能大面积地推广。

李礼辉认为，数字人民币跟我们现在其它的一些支付工具比，它有两个优势：第一个是行政权威地位的优势；第二，有托管交易的技术优势，它可以替代流通中的现金，一定会加快去现钞的进程。

“但是我们有一个问题要讨论，它到底能不能取代支付宝、取代微信支付、取代银行卡，成为主要的电子化支付工具呢？我觉得还有待观察。”李礼辉说。

李礼辉表示，在我们国家微信支付、支付宝因为数字技术，构建信任连接为纽带的移动支付和生活服务平台，突破传统的之模式，这两种月活的数量都超过 7 到 8 亿很大的规模，它的交易金额和交易笔数在全球的移动支付平台里排名第一位和第二位。

“我预测至少在未来的十年以内，支付宝、微信支付和银行卡仍然会是主要的支付工具。而数字人民币最终能否取代微信支付和支付宝成为主要的支付工具，甚至跨境溢出，发展成为全球性的数字货币，我觉得这将是一个市场抉择的过程。”李礼辉说。

李礼辉认为，影响市场抉择的要素有几个方面，运行是不是更加可靠、使用是否更加便捷、流通成本是否更低、能不能形成具有商业价值的经济规模。