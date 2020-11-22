统信 UOS 最新桌面常用应用进展：WPS、腾讯 QQ、微信、钉钉等全面适配

IT之家11月22日消息 操作系统是否好用的一个重要指标就是桌面软件生态，常用软件的支持情况直接影响用户的使用体验。

统信软件表示，2020 年以来，统信软件在生态适配上进展迅速，统信桌面操作系统已完成各类软硬件产品适配超过 3800 款，生态建设卓有成效。

统信软件深入了解用户办公场景下的常用软件使用需求，及时与相关厂商进行了适配合作，像搜狗输入法、360 系列软件、金山 WPS、腾讯 QQ、微信、钉钉、数科阅读器、福昕阅读器等大家日常高频使用的桌面软件均完成全部适配，统信 UOS 在常用软件的适配上取得了良好的成绩。

IT之家获悉，在办公场景下，除了一些特定的软件外，大部分常用软件统信 UOS 都已进行了适配，还有一部分软件（如文档阅读器、软件管家、远程工具、压缩、刻录等）也已有了较好的替代解决方案，完全可以满足用户的工作使用需求。

统信 UOS 桌面常用应用适配进展：

（排名不分先后）

统信表示，UOS 生态日趋完善，适配成果显著，但生态的构建不是一朝一夕，也不是一两家企业就可以做成的事情，需要大家同心协力，长期坚持。虽然当前有些软件厂商还没有意识到信创生态的市场价值，没有加入生态适配的动力，但信创产业的发展已成为大势所趋。

统信软件积极与软件厂商沟通，适配工作稳步推进。相信更多的常用软件厂商也会主动加入进来，共同推动自研操作系统生态的发展。