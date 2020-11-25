特斯拉召回 9500 辆 Model X 和 Model Y 汽车

据报道，特斯拉针对其车辆发起了两起召回，共有大约 9500 辆汽车受到了本次召回事件的影响。召回的原因是，车顶的装饰有可能与车身分离，以及部分螺栓可能没有正确拧紧。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，两起召回中，规模更大的一起针对的是 9136 辆 Model X 汽车。

NHTSA 表示，在生产过程中，车辆前部和顶部的装饰条可能在没有涂抹底漆的情况下，被黏贴在车辆上面，导致车辆在行驶过程中，一块或两块饰条可能与车身分离。

在提交给 NHTSA 的文件中，特斯拉表示，他们在今年 9 月份得知，一辆 2016 年生产的 Model X 出现了该情况，促使该公司对事件的根本原因和发生频率进行了调查，这一情况可能会对特斯拉车辆后面的其他机动车造成危险。

特斯拉将对召回的车辆进行检查与测试，如果车辆未能通过测试，特斯拉将在车辆上使用底漆作为补救。

另外一起召回针对的是 401 辆 2020 款 Model Y，车辆连接前部上控制臂和转向节的螺栓可能没有正确拧紧。NHTSA 表示，由于不够牢固，上控制臂与转向节可能出现分离。

特斯拉表示，该公司最近发现有三辆车经历了相关维修，这三辆的上控制臂已经分离。该公司称，将检查车辆螺栓，如果有必要将进行调整。特斯拉还表示，当前尚未发现任何与这两次召回有关的事故或伤害。