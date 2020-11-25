【IT之家开箱】vivo S7e 5G 手机图赏：微弧设计，尽显轻薄感

IT之家11月25日消息 近期，vivo S7e 5G 手机发布，搭载天玑 720，内置 4100mAh 电池，配备 6400 万主摄，售价 2398 元。现在IT之家带来了vivo S7e手机的上手开箱图赏。

一、外观设计

vivo S7e手机包装盒采用了主体白色，设计简约，正面有一个大大的S形。vivo S7e配备了33W快充头。手机呈现纤巧造型，轻薄感喷薄而出。

二、手机细节

vivo S7e 采用 6.44 英寸 AMOLED 水滴屏，拥有 2400×1080 分辨率与 408ppi，支持屏幕指纹与 Face Wake 面部识别。vivo S7e手机采用了恰到好处的微弧设计，看着薄，握着轻，厚度为7.73mm，重量为171.7g。

vivo S7e采用了镜面美学加雾光美学，有着雾面磨砂的朦胧观感，或者是镜面美学的丝滑灵动。

相机方面，vivo S7e 前置 3200 万像素摄像头（f/2.0），后置 6400 万超清影像系统，包括 6400 万像素主摄 + 800 万像素超广角微距镜头（120° 超大视角，开启畸变矫正后广角度数为 108°）+200 万像素虚化镜头，最高支持 4K 高清视频拍摄，慢镜头最高支持 1080P 拍摄，前置、后置主摄、后置广角均支持 EIS 视频防抖。

配置方面，vivo S7e 搭载天玑 720 处理器，配备 8GB 双通道运行内存与 128GB 存储，采用 Type-C 接口，内置 4100mAh 电池，支持 33W 闪充。