苹果 M1 MacBook Air 又一跑分曝光：近 112 万，“伪装成”iPad Pro

IT之家11月25日消息 苹果公司推出了首款自研基于 ARM 架构的 Mac 芯片 M1，配备 8 核中央处理器、8 核图形处理器和 16 核架构的神经网络引擎，CPU、GPU、机器学习的性能及能效，较目前的产品都有明显提升。IT之家获悉，苹果自研 M1 采用目前行业最先进的 5nm 工艺打造，集成 160 亿个晶体管。苹果 MacBook Air 、MacBook Pro 13 英寸、Mac mini 首批搭载 M1 芯片。

Apple M1 芯片采用的是 5nm 工艺打造，集成了 160 亿个晶体管，CPU 部分采用了八核心（四颗性能核心 + 四颗能效核心）设计，GPU 同样是八核心设计，此外还有 16 核心的神经网络引擎。

那么，Apple M1 的实际性能表现如何呢？安兔兔表示，近期在后台发现了大量 Apple M1 芯片的跑分。有意思的是，在运行 iOS 应用的时候，MacBook Air 被伪装成了一台 iPad Pro，系统也被识别为 iOS 14.2。

性能方面，目前安兔兔在后台发现的最高分达到了 1119243，其中 CPU 成绩 282265 分、GPU 成绩 538944、MEM 成绩 189921、UX 成绩则是 108113。

对比同样为 512GB 存储版本的 iPad Pro 4 来看的话，CPU 成绩领先 50.65%、GPU 成绩领先 43.78%、MEM 成绩领先 64.98%、UX 成绩领先 38.66%，总分则领先 48.19%。同时，这也是 iOS 安兔兔 V8 版本下首款跑分能够突破 100 万的芯片。