直播电商进入强监管期，如涵私有化后能回 A 股吗

2020 年是直播带货丰收的一年，作为网红经济的见证者、网红电商第一股，如涵原本有望在今年迎来高光时刻，但如今却只能选择黯然暂退资本市场。

11 月 25 日，如涵控股宣布公司董事会已接到公司三位创始人冯敏、孙雷和沈超（买方集团）于 2020 年 11 月 25 日发出的初步非约束性建议书，提议以每股 0.68 美元（或每股 ADS 3.4 美元，如涵控股 1 个 ADS 相当于 5 个普通股）的现金，收购买方集团尚未持有的公司所有已发行的 A 类普通股。

此时，距离如涵控股上市仅仅一年半时间。参考 2019 年上市时 12.5 美元的 IPO 价，如涵私有化价格仅为 3.4 美元，较 IPO 价累计蒸发 72.8%。而在经历了亏损阴影和种种负面传闻影响之后，如涵控股的股价也一路下跌，市值缩水大半。

曾是网红经济新模式的探索者，如涵原本有望在资本市场上如鱼得水，但如今为何故事讲不下去了？

是张大奕拖累了如涵吗？

就在公布受到私有化要约的两天前，如涵控股发布了截至 9 月 30 日的 2021 财年第二季度财报。新的财报数据显示，如涵上一季度总净营收 2.485 亿元，同比下滑 9%；净亏损同比收窄 38%至 3120 万元。

这依然是一份不太亮眼的财报。

如涵收入中占据大头的自营业务下产品销售收入为 1.292 亿，上年同期为 2.079 亿，减少了 37.9%。减少原因一是受到部分网店从自营模式转变为平台模式的影响——截至 2020 年 9 月 30 日，公司网店数量从上年同期的 23 个减少到 17 个，自营模式下的网红数量从上年同期的 7 个减少到 3 个；二是受负面消息影响，其中一个头部网红的店铺收入显著下降。而这个头部网红正是如涵控股联合创始人、网红张大奕。

如涵在财报中提到，自 2020 年 4 月以来，一直受负面宣传影响的顶级 KOL 旗下在线上商店所产生的产品销售收入明显下降。

一条微博蒸发上亿市值，网红电商如涵为何如此脆弱？是张大奕拖累了如涵吗？

实际上，张大奕曾有超强带货能力，曾在三天时间内完成普通线下实体店一年的销售量，创造了互联网电商的销售神话，其淘宝店也曾屡创销售额纪录。在如涵三年的发展历程中，张大奕不仅为母公司贡献了超过一半的营业收入，还创造了绝大部分利润。

或许，当时的负面消息只是个导火索，导致如涵一步步走向下坡路的，本质在于其经营模式本身。这也是一直以来压在如涵身上的三座大山。

如涵身上压了三座大山

如涵控股成立于 2012 年，前身为如涵 CEO 冯敏和妻子创办的淘品牌 “莉贝琳”。2014 年，如涵借着 “网红营销”模式引起资本关注，拿到了赛富亚洲投资的 A 轮融资；2015 年获联想君联资本数千万 B 轮融资，同年开始投入大量资金孵化网红。2016 年，阿里看到了直播电商的机会，随后 3 亿元投资如涵 C 轮融资，如涵登陆新三板，估值 33 亿。

2019 年 4 月 3 日，如涵控股在美国纳斯达克上市，成为网红电商第一股。张大奕也成为第一个在纳斯达克敲钟的中国网红。

不过，过度依赖少数头部网红获得营收的方式，始终没能被资本市场完全认可。以至于在如涵控股上市之时，开盘便破发，当日美股收盘暴跌 37.20%。

如涵上市首日破发后，王思聪还在朋友圈发表看法，指出如涵控股目前的经营方式没有验证成功，也没有造出新 KOL。上市破发不只是市场对 “KOL 变现”的商业模式有质疑，还在于这家公司本身有问题。

综合来看，如涵被外界诟病的症结有三。一是亏损问题；二是收入单一，依赖头部网红，从数据来看，其 2018 财年、2019 财年、2020 财年，张大奕的店铺对如涵总营收贡献的占比分别为 52%、55% 和 58%，占比超过一半且在持续增长；三是很难再复制下一个张大奕。

实际上，如涵这几年也在不断尝试孵化新的 KOL，但营销费用支出数额较大，成效却不明显，依然改变不了业务显疲态、增长陷入瓶颈、营收不甚理想的问题。

虽然上一季度，如涵的两项业务收入，产品销售收入和平台业务的服务收入已接近持平，但由于目前处于向平台模式的转型过程中，依然难以避免转型阵痛。

其实在今年年初，如涵就有较大的市值贬损，已经反映出资本市场对其价值不太看好。加之 4 月份的绯闻事件，更是雪上加霜。

在资本市场成绩持续不理想，或许是创始人推动如涵私有化的主要原因。

有分析认为，如涵此番计划私有化，实际是 “动了回 A 股的心”，之后将回 A 股上市。不过，从大环境来看，直播电商如今已进入强监管时期，回来后能否成功 A 股上市仍是未知数。虽然身处好时代，但如涵已远不如往昔。