刘作虎暗示一加 9 系列外观：比传闻的渲染图更轻薄

由于近年来一加连续几代旗舰机型的强势表现，越来越多的国内外用户开始关注到这个以往被认为的小众品牌。按照往年惯例，一加将在明年上半年推出旗下全新的一加 9 系列旗舰，而按照目前一加所拥有的热度，外界对新旗舰的关注度也极高，这段时间以来不断有关于该机的外观和配置细节流出。

不过现在有最新消息，针对频频传出的渲染图，近日一加科技 CEO 刘作虎也进行了专门的回应。

根据此前曝光的渲染图来看，一加 9 系列将包含一加 9 和一加 9 Pro 两款手机，均将采用单打孔和矩阵式摄像头设计，不过前者为直屏，后者为曲屏。而据刘作虎最新发布的推特显示，"目前尚未敲定最终设计，但如果按照渲染图那样，那么手机就不大可能做得轻薄了。" 按照刘作虎的说法推测，此前的渲染图可能和实际情况相差较大，而且新机将可能比较轻薄。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 9 系列旗舰将至少包含一加 9 和一加 9 Pro 两个版本，其中前者将采用 6.55 英寸 FHD 屏，后者则采用的是 6.8 英寸 QHD 屏，全系均将搭载高通骁龙 875 移动平台，基于 5nm 工艺制程搭载，并采用 “1+3+4”八核心设计，GPU 部分集成了 Adreno 660，性能将再刷新高。此外，一加 9 还将支持 65W 闪充及 40W 无线充电，支持双立体声扬声器，一加 9 Pro 还将引入 IP68 级防尘防水。

据悉，全新的一加 9 系列将有望在明年 3 月份前后发布，更多详细信息，我们拭目以待。