vivo 5G 新机入网：后置 1300 万 + 200 万像素双摄，4910mAh 大电池

这段时间以来，不断有定位中端的新机得到曝光，比如即将于今晚发布的全新 Redmi Note9 系列和正密集爆料的全新 OPPO Reno5 系列。而现在有最新消息，近日 vivo 也将推出一款全新的中端机型，目前该机已在工信部入网，预计将在不久后就能与大家见面。

据数码博主最新发布的信息显示，近日 vivo 有一款 5G 新机在工信部入网，该机采用一块 6.58 英寸挖孔屏幕，开孔位于屏幕顶部中央，且孔径较小，屏幕分辨率为 1080×2408，此外，该机还将延续 vivo 手机常见的轻薄设计，采用侧面指纹识别，机身尺寸为 164.15×75.35×8.4mm，手机重量为 185.5g。

配置方面，该机将搭载一款中端处理器，其主频为 2.0GHz，提供有 4GB/6GB/8GB 三种运存以及 128GB 一种内存配置可选。相机方面，该机将前置 800 万像素自拍镜头，后置 1300 万 + 200 万像素的双摄相机模组。此外，该机将内置一块额定容量为 4910mAh 的大容量电池。

据悉，这款全新的 vivo 新机还没有明确的名称，不过目前该机已在工信部入网，相信很快就会有更加确切的细节爆料传出。更多详细信息，我们拭目以待。