vivo 葛亚男：OriginOS 的 “原”是回到事物本原，适合的设计才是好的设计

IT之家11月19日消息 11 月 18 日，vivo 在深圳 iADC 设计博物馆举行了 OriginOS 特别活动，正式发布了全新的手机操作系统 OriginOS，按照官方说法，OriginOS 把 “本原做设计，设计为本原”作为原则，把用户熟悉的元素和惊喜的设计重新组合，不夸大功能、不忽视细节，创造极致的体验。OriginOS 特别活动结束之后，IT之家参加了会后媒体群访，受访人为 vivo 用户体验设计总监葛亚男和 vivo 用户体验艺术创意总监李宛璟。

vivo 用户体验设计总监葛亚男

首先是 OriginOS 的完成度问题，vivo 用户体验设计总监葛亚男表示，放长远来说，目前的完成度，还不是我们理想中的终极状态。从整个 OriginOS 未来的想法来看，大概完成了我们 1/3 的畅想，如果说系统本身是否能够给用户正常使用，那现在大家看到的版本已经是完全正常使用的版本。

在设计方面，据IT之家报道，OriginOS 搭载了全新桌面网格体系，可以通过一个个基础单元便能创造出各种各样充满想象力的布局组合，另外还有原子通知、原子随身听、原子组件库、导航手势等。葛亚男称，vivo 没有刻意想扁平或者拟物。在设计中更多倡导包容性的设计，除了相关的形态之外，在桌面固有的组件上，有些组件也是大家所认知的方向，但是有些组件并没有往这个方向去，我们认为适合的设计才是好的设计。葛亚男表示，我们希望用户有权利来定义那些对他来说真正重要的内容，这是最关键的。

在 OriginOS 上，vivo 带来了 26 种导航组合，几乎涵盖了主流的操作方式。针对这个问题，葛亚男也做出了解答，其表示，现在做的不是给用户提供一种或者强行让他选择某一种交互，我觉得适应是需要时间的，大众用户可以用最简单的方式去使用 OriginOS，而且当他有一些探索欲望的时候，也可以不用花费太多的学习成本。我们希望将这些空间和时间留给用户慢慢去适应，未来的数字世界最终可能形成相对统一的交互方式。OriginOS 拥有平行世界功能，简单理解即一套系统具备两套 UI，葛亚男强调，把选择权还给用户，用户什么时候适应它或者选择它，让时间和用户自己来决定。

OriginOS 中的 “Origin”翻译过来为 “起源”的意思，有不少网友误认为这里的 “Origin”就是指 “原生”，葛亚男对 OriginOS 的命名进行了解疑。其表示，本质上，“原”和 “原生”没有关系。OriginOS 的 “原”更多是回到事物本原，包含物理世界本原和人的需求本原。我们来打造 OriginOS，更多是希望把所有的声音都回归初衷，回归到人到底想要什么东西，这是最关键的，也就是 “本原做设计，设计为本原”。人在数字世界中的本原需要是什么，我们回归最本质的物理世界的原点，回归到人需求的原点来做整套系统。

在采访中，葛亚男也谈到了设计问题，其表示，设计是一种驱动力。vivo 是以设计为驱动，我们让所有内容不断往前走。设计不仅仅是表面视觉上的东西，更多是给用户带来感知，这个感知不是简单换一个皮肤就可以解决。流畅和其他功能，都需要内在驱动，由硬件和软件同步进行才能达到流畅和美的体验，所以它一定不是单纯从美学这一个维度来考虑。

至于大家最关心的升级问题，11 月 19 日 vivo 在开发者大会上也给出了答案，OriginOS 将在下一代 X 旗舰机型上首发。之后，第一批升级计划机型包括 X50、NEX 3S、iQOO5 等十余款机型，时间为 2021 年 1 月 31 日之前。第二批升级机型包括 X30、NEX 3、iQOO Neo 等更多机型，时间为春节前，其他机型升级计划后续将会陆续推出。

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