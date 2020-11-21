华为推鸿蒙、小米秀 Vela，国内手机四大巨头的开发者大会各有千秋

（原标题：华为推鸿蒙、小米秀Vela，手机巨头的开发者大会有哪些不同？ ）

随着本周四 vivo 开发者大会的结束，国内四大手机巨头华为、小米、OPPO、vivo 均已召开完今年的开发者大会。

通过对比四场开发者大会议程设置、主题、内容等方面的不同，可以看出应用生态层面上各厂商的侧重点，以及在大环境影响下各厂商面临的不同处境。

从大会主论坛来看，华为重点介绍鸿蒙、HMS 等生态建设进展，小米重点 “晒”三季度手机出货量重返第三的成绩，并大篇幅介绍在研发、技术方面的投入，vivo 则主推全新的手机 OS。

万物互联、互融成为趋势，头部厂商越来越重视跨设备协同以及 IoT 生态的建设。但华为和小米明显更进一步——推出了物联网操作系统。目前，华为物联网平台连接数超 2.2 亿，小米超 2.71 亿。

从主要面向开发者的技术论坛数量来看，华为有 38 场论坛，小米有 15 场论坛，OPPO 和 vivo 不足 10 场。

华为推鸿蒙，小米 “大阅兵”

华为已探索至国产厂商的”无人区 “，在开发者大会上介绍了鸿蒙 OS、HMS 、EMUI、HiLink 的进展，并号召广大合作伙伴以及开发者一起 “燎原”，还推出了 38 个面向开发者的线下技术论坛。

具体来看，华为在应用生态领域的进步十分迅猛。余承东在开发者大会上宣布鸿蒙 OS 2.0 开源，年底面向开发者发布智能手机 Beta 版本，并承诺明年华为手机将全面搭载鸿蒙系统。搭载 EMUI 11 的机型后续将支持升级为鸿蒙系统。与 2019 年相比，HMS 全球注册开发者增长了 98%，达到 180 万。

“没有人能够熄灭满天星光。每一位开发者，都是华为要汇聚的星星之火。”三轮禁令打击下，高管们开发者大会上演讲时情绪悲壮，却不服输。

华为消费者业务软件部总裁王成录提醒，虽然中国很多高科技企业进入到世界 500 强，但这样的‘枝繁叶茂’是非常危险的，因为在移动应用行业没有‘根’。

华为意识到 “无根之痛”，所以在内部非常重视生态建设。有华为相关人士告诉搜狐科技，王成录在公司内部表态称，鸿蒙的战略地位是 “整个消费者业务生态平台的基础”。该人士认为，5G 商业模式的探索一定会吸引非常多开发者。

对比华为悲壮、绝地求生的气氛，小米今年的开发者大会更像是一场 “大阅兵”，内容侧重于展示黑科技，手机和 IoT 方面的成绩，以及小米在研发方面的大量投入。面向开发者的内容则稍显薄弱，开源技术、MIUI 等 15 场分论坛也均为线上。

在第一天的线下主论坛中，小米高管们多次强调在三季度小米重返全球第三，以及在相机、充电等方面取得的技术进步。雷军表示，小米重返前三的背后是坚持技术为本，小米的研发投入逐年增加。小米手机部总裁曾学忠表示，全球单机型销量前 10 名小米占据 4 席，手机市场份额在 50 个国家及地区进入 Top5。

作为最早入局 IoT 的玩家，小米表示，其 IoT 平台连接智能设备数已经超过 2.71 亿台。小米在本次大会上透露的生态建设进展均与 IoT 相关。

对标鸿蒙，小米在开发者大会上推出了基于开源嵌入式操作系统 NuttX 打造的物联网软件平台——Xiaomi Vela。两者差别是，目前小米 Vela 主要适用于 IoT 设备，比如手表、手环、音箱等，而鸿蒙适用的范围更广，除了 IoT 设备还将在手机上搭载。

之前有传言称小米等头部厂商会支持鸿蒙系统，但现在从小米推出 Vela 等动作来看可能性较小。开发者大会上，一位小米研发工程师告诉搜狐科技：“小米被动接入鸿蒙的可能性很小，即使要推国产手机操作系统，更有可能的情况是几家头部厂商一起做，技术最强的牵头。”

此外，小米为开发者带来了小米妙享开发框架，为上层应用屏蔽底层不同操作系统的差异性，应用开发者可以开发出跨设备的协同应用（比如应用能实现手机和电视的无缝切换）。此前预测的 MIUI 13 最终没有亮相。

OPPO 布局 IoT，vivo 推原 OS、车联网

在 2020 的开发者大会上，OPPO 推出的 ColorOS 11 主打个性化创造、无缝感体验、感官级畅快。而 vivo 推出的 OriginOS 主要对 UI 设计进行了全面升级，采用华容网格 + 原子组件设计。

OPPO 开发者大会主打人、设备、场景共融。vivo 的主题为 “原生万物”，提倡回归本原，从手机出发构建生态。

在具体使用中，ColorOS 11 支持与 OPPO Watch 进行信息同步，可通过手表接听电话和收发信息。

OriginOS 主要在 UI 设计方面进行了颠覆式的革新。华容是全新的桌面网格体系，可以灵活自由地展现桌面每一个元素的特征。原子通知功能把通知直接显示到了桌面 APP 上，原子件组库是特有的桌面 APP 组合方式，可以提供简单便捷的调取方式。

在跨设备协同方面，OriginOS 的 IoT 服务入口得到进一步优化，智慧家居服务更加直观、更易触达，还引入了蓝牙车钥匙、车机投屏和车控能力，可实现全场景车联网体验。

随着 5G 的发展，万物互联互融是最显著的趋势。OPPO 与 vivo 都在 OS 的升级中都体现了跨设备协同的功能，也十分重视 IoT 生态的建设。

OPPO 今年在 IoT 领域发布了智能手表、真无线耳机、智能电视等多个品类的产品。vivo 称其 IoT 生态平台覆盖 40 多个品牌、60 多个品类、超过 1800 个型号的产品。并且，vivo 还发布了智能车载 Jovi InCar 的车联网品牌，通过汽车与手机的能力共享，为用户提供顺畅的连接体验。

在发展 IoT 方面，OPPO 似乎略显激进，其创始人陈明永此前表示，万物互融时代，将不会再有纯粹意义上的手机公司。而 vivo 高级副总裁施玉坚则强调了从手机出发构建生态的重要性：“在未来的 3-5 年，手机依然是数字世界最核心、最无可替代的入口。”

受外部不可控因素影响，以往稳定的手机市场格局已然松动，再加之 5G 等网络技术的发展，变革的机会正在当下，各大厂商在开发者大会上体现出来的战略差异性或许能够看出未来发展战略的不同。