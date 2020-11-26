现代和起亚今年前 10 个月出口逾 9 万辆电动汽车

11 月 26 日消息，据国外媒体报道，周四，现代汽车及其子公司起亚汽车表示，今年前 10 个月出口 9.8505 万辆电动汽车，与去年同期的 5.7517 万辆相比，同比增长 71.3%。

今年前 10 个月，现代纯电动车 KONA 的出口量最大，为 4.1384 万辆，同比增长 53.7%，占现代汽车和起亚汽车电动汽车总出货量的 42%；起亚 Niro 出口 3.8299 万辆，同比增长 210.5%；起亚秀尔出口 8244 辆，同比增长 50.4%。

数据显示，今年第三季度，现代和起亚在全球电动汽车市场的份额为 7%，排在特斯拉、大众、雷诺、日产和上汽之后。

现代汽车和起亚汽车表示，由于市场对环保汽车的需求不断增长，它们今年将出口超过 10 万辆电动汽车。

现代汽车一直是氢燃料电池技术的主要支持者。不过，该公司已经看到了特斯拉在全球的成功，并计划在电动汽车领域效仿特斯拉。

去年 12 月，现代汽车表示，它计划在未来 6 年里投资 61.1 万亿韩元（约合 518.1 亿美元），用于研发和未来技术，其中约三分之一的资金将用于电动汽车和自动驾驶汽车方面。

今年 7 月中旬，现代汽车集团掌门人郑义宣表示，现代汽车与起亚汽车计划 2025 年销售 100 万辆电动汽车，目标是占据全球电动汽车市场 10% 以上的份额。

此前，该公司还曾表示，计划到 2025 年推出 44 款新的环保车型，其中 23 款将是纯电动汽车。