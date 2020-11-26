国民轻薄本：联想 IdeaPad 14s 搭载 10 代 i3+ 512GB SSD，仅 3199 元

IT之家11月26日消息 近年来，随着移动办公的普及，笔记本在设计不断改善、性能不断增强的同时价格也在下探，像联想 IdeaPad 14s 这样的国民轻薄本售价只要 3199 元，一部手机的价格就可以买到一个不错的生产力工具。

首先来看外观，联想 IdeaPad 14s 采用了联想家族式轻薄本设计，机身采用金属拉丝设计，重量只有 1.5kg，厚度为 19.9mm，适合学生党每天上课携带，也能满足上班族上下班通勤的需求。联想 IdeaPad 14s 虽然只有 1.5kg 重，但续航也有 9 个小时，可以满足大部分人一天使用的需求。

屏幕方面，联想 IdeaPad 14s 屏幕尺寸为 14 英寸，1080p 全高清分辨率，左右边框仅为 7.5mm，高屏占比不仅增加了使用的沉浸感，也让整体的机身尺寸更小，更便于携带。另外，笔记本的顶置摄像头采用了物理防窥板的设计，平时可以挡住摄像头保护隐私，使用更加安心。

现在轻薄本变薄的同时接口也越来越少，这也给需要外出携带的人带来了很多不便。相比之下，联想 IdeaPad 14s 的接口非常丰富，配备了 3 个传统的 USB 接口，一个 HDMI 接口用来连接显示器，还有广大摄影爱好者所需要的标准 SD 卡读卡器。

IT之家了解到，在配置方面，联想 IdeaPad 14s 2020 款搭载了英特尔 10 代酷睿 i3-10110U 处理器。随着处理器的更新换代，i3-10110U 已经来到了双核四线程的规格，主频 2.1GHz，睿频可达 4.1GHz，更高的频率将会带来更加极速的应用响应。

联想 IdeaPad 14s 2020 款还配备了 8GB DDR4-2666 内存，双通道的配置可以更好地发挥核显的性能，另外用户还可以扩展到 12GB，减少内存不足的焦虑。硬盘也是影响应用响应速度的一大因素，联想 IdeaPad 14s 配备了 512GB PCIe 3.0 NVMe SSD，既有高速又有大容量，有需要的用户还能选配加装更大容量的机械硬盘。

众所周知，联想轻薄本在性能释放方面做得很不错。IdeaPad 14s 2020 支持第三代 Fn+Q 智能散热调节，用户可以根据不同的使用需求切换节能模式、智能模式和野兽模式。

在可靠性方面，这款国民轻薄本经过了高低温开机测试、震动测试、机械冲击测试、抗压测试、跌落测试等 11 项严苛测试。

【总结】

联想 IdeaPad 14s 2020 款是一款没有明显短板的国民轻薄本，3199 元的价位包含了十代酷睿 i3 处理器，8GB 大内存和 512GB 的 PCIe 3.0 大固态。设计方面，IdeaPad 14s 2020 款也丝毫没有廉价感，简约的机身设计配上金属拉丝的面板拥有不错的颜值。

目前，联想 IdeaPad 14s 2020 正在联想官网上热卖，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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