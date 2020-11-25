摩托罗拉 Moto G9 Power 国行版通过认证，背面改为联想 Logo

IT之家11月25日消息 近日从工业和信息化网站获悉，联想一款名为 XT2081-4 的新机通过认证。该机型为塑料后盖，有指纹识别传感器；后置三颗摄像头和一颗闪光灯。根据对比，该机型正为此前在国外发布的 Moto G9 Power。

据IT之家了解，摩托罗拉于 11 月 5 日在海外发布了 Moto G9 Power 手机。该机型采用了 11nm 工艺骁龙 662 处理器，4 颗 2.0GHz 大核 + 4 小核；内存为 4GB+128GB ROM，配备 microSD 卡槽。主摄像头为 6400 万像素，f/1.8 光圈，1/1.97 英寸 CMOS，等效焦距 26mm，搭载 PDAF 对焦和四像素合一。此外还有一颗微距镜头和景深镜头。

根据图片，国外的 Moto G9 Power 手机的指纹识别模块印有摩托罗拉的 Logo，而国行版本则没有，选择了在左下方印有 Lenovo。

Moto G9 Power 屏幕采用了 6.8 英寸 IPS 挖孔屏，1640×720 像素。值得注意的是，该手机配备了 6000mAh 的大电池，可达 60 小时的使用时间，并且配备 20W 快充。尽管有着大容量电池，机身厚度并没有显著增加，为 9.66 毫米，但是重量高于大多数市售机型，达到了 221g。此外，该手机配备 3.5mm 耳机孔、塑料外壳，有着轻度防水能力。总的来说，该机型主要面向低端市场，配置均衡，目前在海外的售价为 179 欧元，约合 1570 元人民币。