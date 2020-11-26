华为申请 “HiCar 情感机器人”商标

IT之家 11 月 26 日消息 企查查 App 显示，近日华为技术有限公司新增 “HiCar 情感机器人”商标，国际分类为科学仪器，申请日期为 2020 年 11 月 19 日，商标状态为注册申请中。此外，该公司同日还申请了 “HiCar SMART COCKPIT”、“HiCar HALO”商标。

在 10 月 30 日，华为 Mate40 发布会上，智能汽车解决方案 BU 总裁王军宣布，正式发布华为智能汽车解决方案 HiCar。HUAWEI HiCar 是华为提供的人 - 车 - 家全场景智慧互联解决方案，HUAWEI HiCar 将移动设备和汽车连接起来，利用汽车和移动设备的强属性以及多设备互联能力，在手机和汽车之间建立管道，把手机的应用和服务延展到汽车，实现手机为核心的全场景体验，给消费者创造智慧出行体验。

今年 5 月，华为还申请了一项名为 “一种机器人的控制方法、装置、机器人以及存储介质”的发明专利。

该专利通过显示模块来模拟真实的机器人面部输出，结合多种偏转角度测量方法，实现了平滑的凝视追踪效果，让机器更像人。

IT之家了解到，此前华为在北京盈科中心新开的客户服务中心中开始启用自动送料机器人，通过机器人助手实现华为产品备件寻找、领取管理自动化，将备件送到工程师手里，提升工作效率。