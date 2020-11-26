IDC：Q3 西欧市场华为迎来寒冬，小米 OPPO 强势增长

IT之家 11 月 26 日消息 智能手机市场在第二季度遭受了巨大的挫折，但市场调研机构 IDC 的新数据显示，某些品牌已经开始反弹。

在第三季度，整个西欧地区共出货 2880 万部智能手机。三星占了 1030 万台，以 35.6% 的辉煌份额领跑市场。三星表现差于市场平均水平，同比下降 6.9%。

美国贸易制裁对华为的影响开始显现，在 2019 年第三季度，华为在西欧市场滑落到第四位。数据显示，在 7 月至 9 月期间，只售出了 250 万台设备。这意味这同比下降 58.7% ，表现比市场平均水平差 9 倍。更糟糕的是，华为的市场份额从 20% 下降到 8.8%。

三季度，苹果保持了西欧第二受欢迎品牌的地位。而且，尽管 9 月份没有推出新的旗舰 iPhone 系列，但其销量还是有一定的增长。具体来说，在截至 9 月份的季度中，这家巨头共出货了 820 万部 iPhone。与 2019 年同等季度相比，增加了 10 万台。市场份额也有所上升。该品牌占该地区所有出货量的 28.5%，而一年前这一数字为 26.4%。

IDC 表示，苹果业绩好于预期，归功于 iPhone SE(2020 年)的强劲销量，以及对 iPhone 11 系列的持续需求，此后 iPhone 11 系列已被 iPhone 12 组合取代。

上一季度最大的赢家无疑是小米和 OPPO，小米以 370 万台的销量和 12.8% 的市场份额成为西欧第三大智能手机制造商。就在十二个月前，这个热门品牌的出货量为 150 万部，市场份额仅为 4.8%，这意味着小米在第三季度在整个地区经历了 151.6% 的销量暴涨。

IT之家了解到，更令人印象深刻的是 OPPO 的表现，该公司去年才进入欧洲市场，但却巩固了其第五大智能手机公司的地位，并经历了前所未有的 566.2% 的增长。得益于新的中端机型的推出，OPPO 成功地出货了 90 万台的好成绩。与其他品牌相比，这并不算多，但在十二个月前，其销量仅为 10 万台。