流媒体设备大战流媒体网络，吸引眼球是关键

当《神奇女侠 1984（Wonder Woman 1984）》在圣诞节上映时，HBO Max 的大多数订阅用户都可以在家中观看这部电影。然而最重要的是，目前，HBO Max 的订阅用户还不包括那些使用 Roku 设备观看流媒体电视的用户。

这是因为，在美国流媒体设备市场占据主导地位的 Roku 公司和拥有 HBO Max 的 AT&T 子公司 WarnerMedia 并没有达成协议，因而无法将这项新服务应用到 Roku 的流媒体盒、流媒体棒和流媒体电视上。据双方工作人员透露，如果两家公司不能尽快达成协议，他们就不太可能在即将到来的假期中作出任何安排。

这就是所谓的流媒体战争附加损伤，它给你带来了大量的选择，你可以决定自己在哪里观看何种内容，但你也需要确保你想使用的设备和流媒体服务能很好地进行配合。

也就是说，你可以在几乎包罗万象的流媒体电视套餐和删减部分内容的 “限制套餐”之间进行选择，你也可以因为想看《曼达洛人（The Mandalorian）》而选择注册像 Disney + 这样的服务，然后在不需要的时候选择退订。但是，你不能在亚马逊的 Fire TV 上观看康卡斯特（Comcast）的最新流媒体服务 Peacock，或者在谷歌设备上观看 Apple TV+，除非你进行了一些额外的操作。

这种情况和以前的有线电视完全不一样，那时的节目制作者和分销商也会发生争吵，但他们从来没有要求用户去弄清楚自家的电视机是否与有线电视机顶盒兼容。相反，双方都将其视为一种设定新条款的方式：谁来控制流媒体视频传输给用户的方式？用户花在视频节目上的钱是怎么分的？广告商花的钱又是怎么分的呢？

因为所有的这些产品和服务都是新的，而且所有人都认为在未来几年会有很大的变化，你可能会目睹这种混战不断地发生。即使 Roku 和 HBO Max 在不久的将来达成协议，这笔交易也不会是长期的，这意味着他们可能在一两年后再次陷入斗争。

也有很多人被卷入了这些冲突之中。数据显示，HBO Max 拥有约 900 万用户，Roku 拥有约 4600 万用户，预计占据了流媒体设备市场 30% 的份额。

如果要对陷入收视困难的 HBO Max 用户说些什么安慰的话，那就是他们并不孤单。目前，任何想看 Peacock 的人都不能在亚马逊的设备上进行观看。这是一个很大的群体，Peacock 至少有 1500 万订阅用户，而亚马逊的 Fire 则是美国第二大最受欢迎的流媒体技术平台。

Peacock 正试图在假期之前与亚马逊达成协议。去年春天就上线的 Peacock 直到 9 月份才与 Roku 设备达成协议，而 5 月上线的 HBO Max 则直到 11 月中旬才与亚马逊达成协议。

纵使你的流媒体观看体验不会被这两场争斗打断，你也可以去了解他们的背后故事。当然，这些故事从根本上讲就是关于钱的故事，但其中的差异让我们看到了一些企业计划从像你这样的观众身上赚钱的方式。

以康卡斯特的 Peacock 和亚马逊为例，主要的问题似乎在于谁将与观众直接接触，谁能获得他们的观看习惯和其他有价值的数据。康卡斯特是 Vox Media 的投资者之一，Vox Media 是 Peacock 网站的所有者。

过去，亚马逊可以通过其 Prime 视频中心提供的 “频道”销售 HBO 和其他流媒体服务，这意味着亚马逊控制着收费渠道和与节目制作商的所有其他接触点。

但越来越多的节目制作者想要夺回控制权。他们想在亚马逊的 Fire TV 应用程序商店中发布自己的应用程序。他们也愿意从订阅收入中抽取一部分给亚马逊，但他们想要的是与观众的直接联系。

你可以看看华纳传媒（WarnerMedia ）和亚马逊达成的最新协议是如何将 HBO Max 引入亚马逊设备的。尽管两家公司都没有公开具体条款，但知情人士表示，这笔交易基本上取消了之前的一项协议，该协议允许亚马逊自己出售 HBO 的订阅服务。与之相反，华纳传媒将使用自己的 HBO Max 应用，该应用可以在亚马逊的 Fire TV 应用商店中找到。这点差异对于用户来说，应该不是很重要。但对于亚马逊和华纳传媒来说，此事事关重大，双方为此争斗了数月之久。

当谈到 HBO Max 和 Roku，要分析他们之间的矛盾就有点困难了。二者似乎都很难做，但大家都知道 Roku 与合作伙伴的谈判要点：Roku 希望从消费者在其平台上花费的每一美元订阅费中分一杯羹；同时，Roku 希望能够在平台广告支持服务上销售广告；此外，在某些情况下，Roku 还希望能够在自己的 Roku 品牌服务上播放来节目或电影。例如，作为与康卡斯特最新协议的一部分，Roku 将在自家免费频道上直播 NBC News Now 节目。

业内人士表示，Roku 的用户数量在过去几年里稳步增长，这也使得 Roku 在条款问题上越来越咄咄逼人。负责 Roku 编程交易的高级副总裁斯科特 · 罗森伯格（Scott Rosenberg）则表示，情况并非如此。他说，与 Roku 合作的公司肯定会受益，因为如果他们做得好，Roku 就会盈利。

罗森伯格表示：“拥有成长型思维的合作伙伴，能够抓住机遇，能够获得巨大的增长。以前的有线电视分销商都是收费员，不管你看什么，他们都能赚到同样多的钱。因此他们并不是特别热衷于推动内容制作者获得成功。”

Roku 和亚马逊主宰着流媒体电视市场，但它们并不是唯一两家陷入纠纷的企业。例如，你可以在苹果的 Apple TV 机顶盒上观看 Netflix，但你不能在苹果的 Apple TV 应用上找到这项服务，因为 Netflix 不想让苹果访问它的数据或它的客户。正如 Netflix 首席执行官里德 · 哈斯廷斯（Reed Hastings）在 2019 年所说：“苹果是一家伟大的公司，但我们希望人们通过我们的服务观看我们的节目。”与此同时，苹果的 Apple TV 应用程序在大多数运行谷歌的 Android 软件的设备上都是不可用的。

然而硬币的另一面是，你可以直截了当地说，现在的电视比以往任何时候都好。在过去，虽然你不太可能因为制作商和发行商之间的争执而失去你喜欢的频道，但你对付费的频道没有任何选择。现在你却拥有了选择，这很好。

一个制作商和一个电视经销商之间产生矛盾并不意味着你就束手无措了。这只是表明，你需要研究变通的方法，你可以在笔记本电脑上观看，也可以在手机上流媒体播放节目，然后把它投屏到电视上，你也可以购买一个与你想看的内容兼容的设备，然后把它插到电视上就好。

我就是这么做的，用一个旧的苹果电视机顶盒，这样我就可以在我的 Roku 电视上看 HBO Max。这不是最理想的状态，但我至少可以看《神奇女侠》了。