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苹果 iPhone 12/Pro 需求强劲，分析师将 iPhone 四季度产量预期上调至 7900 万部

TechWeb 2020/11/26 16:11:56 责编：骑士
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11 月 26 日消息，据国外媒体报道，由于消费者对 iPhone 12 系列的需求比此前预期更强劲，分析师将四季度 iPhone 的产量预期，上调到了接近 8000 万部。

上调四季度 iPhone 产量预期的，是考恩公司的分析师克里什 · 桑卡尔 (Krish Sankar)，他将四季度 iPhone 的生产预期，由上一个月预计的 7600 万部上调到了 7900 万部。

按克里什 · 桑卡尔上调之后的预期，苹果 iPhone 今年四季度的产量，较去年同期将提升 13%。

从外媒的报道来看，克里什 · 桑卡尔上调 iPhone 四季度的生产预期，部分是来自本月上市的 iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 mini，部分是归功于上月上市的 iPhone 12 系类中的另外两款，也就是 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro。

克里什 · 桑卡尔还预计，在苹果四季度预计生产的 7900 万部 iPhone 中，iPhone 12 系列所占的比重将达到 82%，高于此前两年新 iPhone 在四季度苹果所生产 iPhone 中 72% 的平均占比。

克里什 · 桑卡尔也上调了明年一季度 iPhone 的产量预期，由 10 月份预计的 4200 万部上调到了 4700 万部，同今年一季度 iPhone 的产量相比，同比增长 27%。

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关键词：iPhone 12苹果

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