奥迪将携 E-Tron FE07 新车参加 2021 年 Formula E 纯电动赛事

IT之家11月26日消息 据外媒 Roadshow 报道，奥迪将携此前发布的新款纯电动赛车 --Audi E-Tron FE07 参加 2021 年 1 月中旬在智利举行的 Formula E 比赛。该比赛也被称为纯电动车的 F1，自创办以来，吸引着无数汽车制造商参与。2014 年 9 月 13 日，首届 Formula E 世界电动方程式比赛在北京奥林匹克公园举办。

▲图片来自 Audi Sport，下同

奥迪新车 FE07 的设计严格遵循国际汽车联合会（FIA）和 Formula E 比赛规则进行制造，采用了碳纤维底盘和车身，搭载定制的 18 英寸米其林轮胎。根据 Formula E 规则，参赛车辆都需要采用相同的 52 kWh 锂电池组（由迈凯伦研发）。

由于规则的严格限制，赛车的外形、轮胎等规格完全一致，因此汽车厂商只能在车重、动力系统和能量回收技术方面进行研发，尽可能提高效率。奥迪 FE7 采用了全新的 MGU05 六相交流电机，输出功率为 250kW（335 马力），但是可以短暂输出 285kW（382 马力）的动力。采用碳纤维外壳的电机转速高达 2 万转 / 分钟。

据IT之家了解，MGU05 电动机加上逆变器总重量不足 35 公斤，但是能使不到 1 吨的赛车实现 0-100km/h 2.8 秒的加速，最高速度可达 240km/h。奥迪声称，MGU05 电动机最高能效超过 97%，动力总成最高能效 95%，比最好的内燃机高出一倍。

该车的刹车系统采用了碳纤维刹车盘与液压卡钳，但是电动车比赛有着 52 kWh 的能量限制，最重要的是利用电动机本身进行制动来进行能量回收，避免比赛未结束前电量耗尽。奥迪 FE07 的能量回收系统能够与机械刹车共用，尽可能在滑行和减速期间回收能量。

前 F1 方程式车手，如今的奥迪电动车队负责人 Allan McNish 表示，车队可以利用仿真软件进行模拟，在比赛时告诉车手采用什么样的策略进行加减速。他表示，在此前的墨西哥赛事中，有多达 40% 的能量可以回收到电池中。

据IT之家了解，奥迪 E-Tron FE07 将于 11 月 28 日（周六）在西班牙城市瓦伦西亚首次亮相。