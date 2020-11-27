大起又大落，比特币价格持续下跌至 17000 美元，创下 3 月以来最大跌幅

11 月 27 日消息，据国外媒体报道，海外感恩节假期之际，比特币上演暴跌行情。从 18913 美元高位暴跌，一度跌至 16354 美元，跌幅达 10.2%。

在周三触及 19490 美元高点后，比特币近两日出现重挫，其他加密货币如以太坊也跟跌。比特币周五凌晨下破 17000 关口，最低跌至 16300 美元，较此前高点跌去超 3000 美元，当前运行在 17000 关口附近。

与此同时，主要交易所 OKEx 宣布已恢复提款。on-chain 分析服务 CryptoQuant 的创始人 Ki Young Ju 强调，从 OKEx 到钱包和其他交易所的流出活动增加。“83% 的资金流向了托管钱包等非交易钱包。从长期来看，这可能是利好信号。”

最近美国监管部门趋于严苛的趋势或许是造成这一现象的重要原因之一。就在比特币接近 2017 年时创下的 19821 美元的历史新高时，市场传闻，美国财政部计划跟踪自主加密货币钱包所有者。CoinbaseCEO 布赖恩 • 阿姆斯特朗 (Brian Armstrong)对此表示不满。

他说：“如果这项加密规定成为现实，将对美国造成长期的负面影响。”前几天该交易平台还开始阻止客户进行新的保证金交易，同时取消所有未结限价订单，并且下个月完全终止保证金交易功能。此举引发了市场的进一步恐慌。