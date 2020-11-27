紫米推出新品双模充电器：18W 快充，内置 5000mAh 电池

IT之家 11 月 27 日消息 根据紫米官方的消息，紫米推出双模充电器充电宝，既是 18W 充电器，也是双口充电宝，配备 5000mAh 电池，搭载可折叠插脚，售价 129 元。

IT之家了解到，紫米新品双模充电器搭载了两个 USB-A 接口，均支持多协议 18W 快充，可以同时为 2 台智能设备充电。作为充电宝使用时，紫米新品双模充电器内置 5000mAh 电池，配备快充线，可以提供 12W 快充。另外，这款产品还可直接为蓝牙耳机、小米手环等产品进行小电流充电。

设计方面，紫米新品双模充电器采用了紫米经典设计，外壳为高亮和磨砂拼接设计，搭载了可折叠的插脚。

购买链接：点击购买

根据紫米官网信息，江苏紫⽶电⼦技术有限公司成⽴于2012年，紫⽶是⼩⽶⽣态链最早期的投资企业之⼀。2013年，紫⽶成为小米产业⽣态链成员之⼀，负责研发小米移动电源及相关配件。自2018年开始，紫米相继推出ZMI无线充音箱、ZMI闹钟音箱、米家驱蚊器、米家智能摄像机、米家投影仪、小米小爱闹钟等智能家居产品，通过米家、小爱同学APP，实现对产品的控制。为了有效解决蓝牙耳机等小设备的充电痛点，ZMI曾在移动电源上首创小电流模式。2019年将USB-C 50W超级闪充应用在小米移动电源上。