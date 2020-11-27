IDC：5G 需求驱动智能手机增长，Q4 出货预计将达 3.777 亿台

北京时间 11 月 27 日下午消息 IDC 对第四季度智能手机市场的增长表示乐观，指出对 5G 机型的需求不断增长是主要驱动力。出货量预计将同比增长 2.4% 至 3.777 亿台。由于 “快得惊人的供应链复苏”以及来自 OEM 和 5G 终端渠道的 “重大激励”，这一上升趋势有望在 2021 年延续，较 2020 年增长 4.4%。

IDC 全球移动设备追踪器计划副总裁瑞恩 · 里斯（Ryan Reith）表示，基于第三季度取得的进展，本季度及之后的 “供应方的势头”“依然强劲”。

他解释说，由于许多消费者将支出从旅游和休闲活动转移到消费类电子产品上，今年上半年因新冠疫情相关封锁所造成的出货量负面影响，在下半年已经转为正面。

IDC 将 5G 称为 “行业当前的驱动力”，到 2020 年，兼容终端的出货量预计将占整体出货量的近 10%。这一比例有望在 2024 年增至 29%。

但它指出，未来 5G（机型）出货量增长的关键因素是，终端成本接近或与 4G 手机持平。

它预计 2020 年 5G（机型）的平均售价为 611 美元，预计到 2024 年将降至 453 美元。

另据 C114 了解，今年 9 月份，5G 千元机已经在中国市场上出现，进一步降低了 5G 门槛；根据中国信通院连续几个月的统计，5G 手机在国内整体手机出货量中稳定达到 60% 以上。