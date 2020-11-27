苹果考虑利用 Apple Watch 持续监测血压，使用者需要佩戴电极

IT之家11月27日消息 据外媒 AppleInsider 报道，苹果在美国申请的一项专利于 11 月 26 日获得通过。该专利的名称是“利用多功能手腕佩戴设备来监测血压”。尽管 Apple Watch 自发布起就有测量血压的功能，但是只能采用光学方式测量，不能连续采样。根据描述，新专利采用了脉搏传播时间（PTT）原理，能够在不打扰用户的情况下测量血压。

据IT之家获悉，该方法测量血压需要在手表腕带上安装 3 组电极，能够在手腕处感知左心室收缩的脉冲电信号。由于心脏电信号传播到手腕的时间是确定的，通过测量电信号的大小，能够估算出血压的值。

苹果在专利中表示。“目前的移动式测量血压装置和家庭用血压仪，不能够实现连续监测血压数值。此外，睡觉时佩戴在胳膊上的血压仪，在进行充气测量时会严重打扰睡眠，从而得不到理想的睡眠血压数值。”

苹果的另一项专利需要依靠左右手的电极来测量心脏发出的电信号，分别佩戴在左手手腕处、右手大拇指和食指指尖。

该种方式需要在手指尖佩戴电极，虽然可以实现连续测量，但是不会在 Apple Watch 上采用。不过苹果表示，在医疗上如果需要连续监测血压，从而评判降压药物的效果，该方法可以采纳。

根据 AppleInsider 今年 5 月的报道，此前苹果也尝试过不用佩戴额外电极，或者袖带来测量血压。