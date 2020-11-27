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外媒：苹果应允许 iPhone 用户禁用 iOS 14 的 App 资源库

2020/11/27 7:12:46 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家11月26日消息 在今年的 WWDC20 开发者大会上，苹果宣布为 iOS 14 引入桌面小组件、App 资源库等功能。随着 iOS 14 在秋季正式发布，越来越多用户开始使用这一最新系统。

IT之家了解到，用户在主屏幕上向左轻扫到最后一页，便可看到 App 资源库。App 会自动分门别类地进行排列。用户最常用的 App 会根据使用情况自动重新排序。当用户安装新的 App 时，这些 App 也会添加到 App 资源库中。

外媒 Softpedia 指出，苹果应该允许 iPhone 用户禁用 iOS 14 的 App 资源库。有用户表示，其 iPhone 上安装了 84 个应用，它们被归类到不同的文件夹内，让所有的东西都很容易找到。虽然有用户经常依靠 iOS 搜索或 App 资源库来快速找到一个特定的应用，但用户自己将应用归类到文件夹后，也可以通过这些文件夹的名称找到特定应用所在的位置。

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Softpedia 表示，对于那些在 iPhone 拥有大量应用的人来说，App 资源库可能十分有用，但 “在屏幕最后一页添加 App 资源库并不一定是一个方便的选择”。同时，部分用户也认为 App 资源库十分有用。苹果应该添加一个开关，让不需要的用户禁用该功能。

此外，在苹果社区也有用户反馈，iOS 14 的 App 资源库不能关闭不能隐藏，也不能单独设置排列顺序，还不能决定单个 App 是否显示在 App 资源库里。目前有近千名用户表示也有此问题。

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关键词：苹果iPhoneiOS

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