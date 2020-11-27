外媒：苹果应允许 iPhone 用户禁用 iOS 14 的 App 资源库

IT之家11月26日消息 在今年的 WWDC20 开发者大会上，苹果宣布为 iOS 14 引入桌面小组件、App 资源库等功能。随着 iOS 14 在秋季正式发布，越来越多用户开始使用这一最新系统。

IT之家了解到，用户在主屏幕上向左轻扫到最后一页，便可看到 App 资源库。App 会自动分门别类地进行排列。用户最常用的 App 会根据使用情况自动重新排序。当用户安装新的 App 时，这些 App 也会添加到 App 资源库中。

外媒 Softpedia 指出，苹果应该允许 iPhone 用户禁用 iOS 14 的 App 资源库。有用户表示，其 iPhone 上安装了 84 个应用，它们被归类到不同的文件夹内，让所有的东西都很容易找到。虽然有用户经常依靠 iOS 搜索或 App 资源库来快速找到一个特定的应用，但用户自己将应用归类到文件夹后，也可以通过这些文件夹的名称找到特定应用所在的位置。

Softpedia 表示，对于那些在 iPhone 拥有大量应用的人来说，App 资源库可能十分有用，但 “在屏幕最后一页添加 App 资源库并不一定是一个方便的选择”。同时，部分用户也认为 App 资源库十分有用。苹果应该添加一个开关，让不需要的用户禁用该功能。

此外，在苹果社区也有用户反馈，iOS 14 的 App 资源库不能关闭不能隐藏，也不能单独设置排列顺序，还不能决定单个 App 是否显示在 App 资源库里。目前有近千名用户表示也有此问题。