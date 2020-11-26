英国环境审计委员会：苹果亚马逊等科技公司产品难以维修，加剧了电子垃圾的产生

IT之家 11 月 26 日消息 根据外媒 Macrumors 报道，英国议会环境审计委员会 (Environmental Audit Committee)今天发布的一份长篇报告显示，苹果亚马逊等科技公司让自己的产品难以维修，并收取高昂的维修费用，从而加剧了电子垃圾的产生。

环境审计委员会的一项调查发现，英国落后于其他国家，未能在电子垃圾方面创造循环经济。英国制造的电子垃圾在世界上排名第二，仅次于挪威。但议员们表示，英国没有正确收集和处理大部分垃圾。

委员会在报告的摘要中写道 :“我们被告知，苹果公司在他们的笔记本电脑上粘合和焊接零部件，这使得维修变得非常困难。”“他们修理产品也收取很高的费用。这种趋势需要停止，因为它与英国工程学的悠久历史背道而驰。”

在一份提供给《卫报》的声明中，苹果公司表示，它对环境审计委员会的报告感到 “惊讶”和 “失望”：

我们对环境审计委员会的报告感到惊讶和失望，它没有反映出苹果公司在节约资源和保护我们共同拥有的地球上所做的任何努力。与以往相比，消费者可以有更多的选择来进行交易、回收并进行安全、优质的维修，而我们最新的 Apple Watch、iPad 和 iPhone 系列产品的关键部件都使用了回收材料。我们将继续与议会和政府合作，以证明苹果在业界领先的承诺，并为清洁经济和健康地球共同努力。

该委员会表示，目前电子产品的商业模式 “依赖于持续消费、一次性文化和短寿命产品”，并呼吁科技公司 “带头创建不依赖自然开发的可持续的、环保的商业模式。”

该委员会还表示，它对苹果参与调查的 “参与程度有限”感到 “失望”，称苹果未能在英国议员前露面。

IT之家了解到，苹果全新的 iPhone 12 系列包装盒将没有电源充电器或 Lightning EarPods 耳机，以减少手机对环境影响。取而代之的是，它们将只配备一条 USB-C 转 Lightning 的线缆。苹果表示，此举意味着它每卖出一部 iPhone 都要消耗更少的原材料。它还允许使用更小的零售包装盒，这意味着同一个运输托盘上可以多装 70% 的设备，并减少碳排放。苹果估计，这些变化将每年减少超过 200 万吨的碳排放量 , 相当于每年从道路上减少 450000 辆汽车 .