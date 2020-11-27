辛有志回应直播带货燕窝事件：深表歉意，所涉燕窝退一赔三

IT之家11月27日消息 辛有志回应燕窝事件，称辛选现提出先行赔付方案，“召回辛选直播间销售的全部‘茗挚’ 品牌燕窝产品、承担退一赔三 责任”(共销售 57820 单，销售金额 15, 495, 760 元，共需先退赔 61, 983, 040 元)，先解决问题。

声明显示，经检测，“茗挚”品牌燕窝产品在直播间推广销售时，确实存在夸大宣传，燕窝成分不足每碗2克。

IT之家获悉，辛有志表示，这款 “茗挚”晶牌燕窝产品实为一款燕窝风味饮品，不应当作燕窝制品进行推广。此事件中，辛选团队在选品、质检方面因为对燕窝行业相关专业知识储备不够 , 未能甄别出品牌方提供的产品信息存在夸大宣传的内容，存在疏漏，以及我本人冲动回复，引发舆论风波，对此我再次向广大消费者和社会各界诚挚道歉。

此前，辛巴直播间售卖的一款 “小金碗碗装燕窝冰糖即食燕窝”被消费者质疑是 “假货”。

11 月 14 日，职业打假人王海就燕窝一事发文称，真相：1、辛巴燕窝是风味饮料不是燕窝，2、辛巴的风味饮料属于不符合食品安全标准的食品，消费者可要求退一赔十，3、若进价 4.2 元，忽悠消费者说赔钱卖、贴钱卖属于欺诈。

11 月 19 日，王海晒出该产品的检测报告，并表示，“经过检测，辛有志当燕窝忽悠粉丝的风味饮料就是糖水。据检测结果，该产品蔗糖含量 4.8%，而成分表里碳水化合物为 5%，确认该产品就是糖水。”

11 月 20 日，针对辛巴所售燕窝被王海检测为糖水一事，辛选官方微博发表声明称，是按照融昱公司提供的产品信息进行直播推广，事件发生后，第一时间将产品送检，待结果回传后公证并公布。辛选官方表示，王海提供的质检报告，除了冰糖燕窝制品本身应还有的糖分外，还有燕窝成分：唾液酸。

下面是辛有志声明全文：

辛有志写给广大网友的一封信

广大的网友、媒体朋友们 :

大家好，我是辛有志。

“茗挚”品牌燕窝事件，一直处于舆论的风口浪尖，占用了公众资源，以及给用户、网友带来诸多疑虑，在此，我深表歉意。

自 11 月 20 日 “燕窝事件回应声明”已过去 8 天，在此期间，我们团队做了深度的产品链路还原并对产品进行送检检测。

处理方案

经检测，这款 “茗挚”品牌燕窝产品在直播间推广销售时，确实存在夸大宣传，燕窝成分不足每碗 2 克 , 根据辛选与广州融昱公司 (下文统称 “品牌方”签署的《品牌推广合作协议》(附件 1), 明确约定 : 品牌方必须保证提供给 “时大漂亮”展示销售的产品说明、介绍、图片等信息资料不存在虚假、不侵犯任何第三方的合法权益，并且符合生产国及销售国的相关法律、法规、政策等，否则产生的一切责任和损失均由品牌方承担。跟品牌方按照合同规定协调，希望品牌方按照《消费者权益保护法》关于虚假宣传相关法律规定对所有用户进行赔偿。本应由品牌方与我方共同面对此次事件，但由于品牌方一直回避不见面，沟通不积极，方案不明确，所以我决定主动积极回应解决此次事件。

辛选现提出先行赔付方案，“召回辛选直播间销售的全部‘茗挚’ 品牌燕窝产品、承担退一赔三 责任”(共销售 57820 单，销售金额 15, 495, 760 元，共需先退赔 61, 983, 040 元)，先解决问题。此外，辛选会依据合同及法律规定追究品牌方的责任。无论结果如何，辛选都应该优先维护我方消费者的权益并坚决负责到底 (专项处理窗口天猫 “辛有志专属店”客服在线等您，没有看到此声明的用户，客服也会主动进行联系)。

这款 “茗挚”晶牌燕窝产品实为一款燕窝风味饮品，不应当作燕窝制品进行推广。此事件中，辛选团队在选品、质检方面因为对燕窝行业相关专业知识储备不够 , 未能甄别出品牌方提供的产品信息存在夸大宣传的内容，存在疏漏，以及我本人冲动回复，引发舆论风波，对此我再次向广大消费者和社会各界诚挚道歉。

团队整改

深刻反省内部管理，严抓品控，启动内部整改升级，所有主播和团队加强专业学习与培训。

主要措施如下 :

a)全面梳理和优化合作伙伴引入机制，提高资质审查门檻 ; 对已有合作伙伴进行复查。

b)对公司品控环节进行整改，全面加强品控审查力度，对于产品标准模糊的特殊领域，重点加强审查。

c)引入各行业 “专家”，进入选品和品控团队，并展开与专业检测机构、高等院校实验室等建立战略合作，为我方选品提供强有力的专业指导。

d)经会议决定将成立辛选质量监督委员会，并设立专项基金用于完善选品标准，质量监控消费者权益保护 , 诚邀广大粉丝用户积极参与提供宝贵意见。

我的一些心里话：

内疚，也很自责 , 看见舆情的第一时间，没有意识到自身的问题，也没有找第三方机构核实产品，去了解行业的真相，而是急于根据品牌方提供的信息，匆忙回应，闹了个乌龙笑话。

回看了我的回应视频，甚是可笑，面对所有的嘲讽、谩骂，我欣然接受。

须接受磨砺，有错得认，挨打立正，我虚心接受大家的批评。辛选成长得快，但更需要的，是成长得好。

从燕窝事件的表象，我看到了更深层次的系统性问题。

无论何种原因，我虽已不再年少，却还带有锋芒。这是我难以自欺的真相，作为公众人物，应学会自控，一言一行不能给用户和网友带来负面影响。

这份总结和道歉，也当是我代表辛选团队第一 . 次给用户和所有公众做的汇报，只遗憾的是这种方式。真诚地感谢用户、网友、媒体朋友的监督，让我们发现了问题。我依然相信辛选会是一家好企业。用户的信任和支持是辛选的基石，未来将更加努力地给用户提供更好的服务以及更具性价比的产品。请大家未来继续监督和关注我们。望社会各界给予辛选一次涅樂重生、品牌重塑的机会!