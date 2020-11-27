哈啰出行将推动智能电动车 “新物种”，预计明年初面市

11 月 27 日，在中国两轮出行产业高峰论坛上，哈啰出行执行总裁李开逐在大会上表示，基于两轮出行这一国内最高频且用户基础最大的市场，哈啰出行将继续深耕两轮业务，在共享两轮服务、换电、电动车三条业务线上持续加注，同时将继续坚持生态供应链战略，以更开放的姿态携手产业伙伴共同撬动巨量两轮市场。

在论坛上，李开逐透露，哈啰出行将切入两轮电动车业务，推出智能两轮 “新物种”；预计哈啰电动车第一代智能化产品将于明年初与大家见面。

李开逐表示，中国的两轮出行是一个非常广阔的市场，具有海量、刚需、高频、下沉的特点，服务了居民通勤等日常需求，也服务了快递、外卖骑手这类专业出行需求。据统计，中国每天的出行需求超过 10 亿次；2019 年，中国电动自行车 + 摩托车新增销量超过 4600 万辆，目前保有量达到近 4 亿辆。

与此同时，哈啰旗下换电业务启用全新品牌 “小哈换电”。李开逐介绍，过去一年多时间，哈啰一直以 “换电小哈”身份不断尝试面向城市提供出行能源补给的各类服务。依托哈啰共享助力车的基础运营网络、成熟的城市精细化运营能力，及行业上下游多方顶尖技术资源加持，哈啰持续夯实基础，行业底层基础设施服务力得到了稳步提升。

目前小哈换电已在全国数十个城市面向社会大众开放网络能力，提供安全、智能、便捷、高效的两轮出行用电服务。而小哈换电也将加快推广 “车电分离、以换代充”能源消费模式。