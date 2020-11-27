日本 VGP 2021 生活方式大奖公布：两款国内耳机获奖

IT之家11月27日消息 日本权威评奖机构 VGP 在 11 月陆续公布了第 2021 届 VGP 大奖。其中生活方式类小组委员会特别奖，Bose Quiet Comfort Earbuds 真无线蓝牙耳机获得该组金奖。国内厂商水月雨 SSR 有线耳机、SOUNDPEATS TrueAir 2 真无线蓝牙耳机，获得了最佳性价比奖。除此之外，还有多达13款产品获得生活方式组别奖项，包含耳机、手机、音箱、笔记本等多种类电子产品。

Bose QuietComfort Earbuds 真无线降噪耳机，目前售价￥2799 元。此款耳机获奖评语为：“具备压倒性降噪能力的真无线耳机。”该耳机具备多个麦克风，能够同时捕捉耳内和外界的声音，在一毫秒内产生相反的信号抵消噪声结合手机APP可以实现11级降噪，也可以选择过滤噪声而允许人声通过。该耳机同时配备了 Bose 独有的鲨鱼鳍硅胶耳套，能够良好地贴合耳部轮廓，佩戴牢固，实现被动降噪。

Bose Quiet Comfort Earbuds 没有实体按钮，而采用触控操作；具备 IPX4 防水等级，以及 6 小时的续航时间，搭配充电盒可达 12 小时；具备无线快充，充电 15 分钟即可使用 2 小时。

国内厂商水月雨今年出品的 SSR 型号耳机，获得 VGP 2021 性价比奖。

据IT之家了解，此款耳机采用了镀铍动圈单元，CCAW 线圈；外壳采用了高强度的液态金属合金腔体，并有着多种配色。耳机频响范围 20-20000Hz，阻抗 16Ω，灵敏度 115dB/[email protected]，可换线设计，0.78mm 插针，标配 Lits 结构镀银线。此款耳机目前售价￥199 元起。

国内厂商 SOUNDPEATS 出品的 TrueAir 2 真无线耳机，同样获得了 VGP 2021 性价比奖。该耳机采用类似苹果 AirPods 的半入耳设计，采用 Realtek 芯片支持蓝牙 5.0，不具备降噪功能；搭载了 14.2mm 生物复合膜片动圈单元，单次续航能力 3.5 小时，配合充电盒可使用 70 小时。TrueAir 2 目前零售价为￥189 元。

以下是VGP 2021 Life Style 生活方式组别全部获奖名单：