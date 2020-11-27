蚂蚁集团 / 360 / 小米 / 阿里 / 百度 / B 站等 11 家互联网企业公开承诺 “加强 APP 个人信息保护”

IT之家 11 月 27 日消息 据工信部官方发布，今天全国 APP 个人信息保护监管会在京召开。苏宁、蚂蚁、爱奇艺、360、小米、新浪、快手、哔哩哔哩、滴滴、阿里、百度等 11 家互联网企业相关负责人参会，向社会做出公开郑重承诺，将严格落实 APP 侵犯用户权益各项整治工作，保障用户合法权益。

IT之家获悉，在会议上，工业和信息化部信息通信管理局介绍了 App 个人信息保护相关工作情况，并对相关企业存在的推诿、故意拖延整改、落实整改不到位等问题进行了通报。重庆、广东通信管理局介绍了地方工作开展情况。中国信息通信研究院介绍了全国 App 技术检测平台相关情况。电信终端产业协会发布《App 用户权益保护测评规范》10 项标准及《App 收集使用个人信息最小必要评估规范》8 项标准，涉及人脸、通讯录、麦克风录音、位置、图片、软件列表、设备、录像信息等多个方面，这些标准将为企业合规经营提供明确规范要求，为治理工作提供依据和支撑。

苏宁张近东、蚂蚁胡晓明、爱奇艺龚宇、360 周鸿祎、小米王翔、新浪王高飞、快手宿华、哔哩哔哩陈睿、滴滴柳青、阿里郑俊芳、百度梁志祥等 11 家互联网企业代表主要负责人向社会做出公开郑重承诺，将严格落实 App 侵犯用户权益各项整治工作，保障用户合法权益。

工业和信息化部办公厅、信息通信管理局，北京、黑龙江、江苏、浙江、广东、重庆 6 省（市）通信管理局，中国信息通信研究院、中国互联网协会、电信终端产业协会相关负责同志参加会议。中国电信、中国移动、中国联通，百度、阿里巴巴、搜狐、苏宁、蚂蚁集团、小米、字节跳动、360、拼多多、美团、京东、网易、新浪、华为、OPPO、vivo、携程、科大讯飞、哔哩哔哩、爱奇艺、滴滴、腾讯、快手、58 同城、学而思、猿辅导、永安行、小红书、知乎、粉笔、个推、极光、贝壳找房、汽车之家、完美世界、花椒直播、脉脉、虎牙、斗鱼、探探、聚美优品、美图、唯品会、映客、趣头条、瓜子二手车、快狗打车、小叶子等 68 家单位和企业主要负责人参加会议。