吴雄昂回应 ARM 中国控制权之争：没有利益冲突，ARM 无权罢免我

北京时间 11 月 28 日消息，据《金融时报》报道，ARM 中国 (安谋中国)CEO 吴雄昂在首次接受国际媒体采访时为他寻求控制 ARM 中国业务的做法进行了辩护。吴雄昂的 1 亿美元个人投资基金导致他与 ARM 及其支持者发生争执，新的细节正浮出水面。

吴雄昂称，ARM 及其中国合作伙伴厚朴投资没有权利在今年 6 月试图罢免他的 ARM 中国 CEO 职务。他否认自己投资受益于 ARM 低价许可的公司存在利益冲突，他还表示 ARM 和厚朴都知道他的计划并予以支持。

他表示，其个人基金 Alphatecture 从一开始就被讨论过，并向董事会进行了披露，“我们获得了支持”。

吴雄昂指出，ARM 中国董事会在今年 6 月份以 7:1 的投票通过了罢免他的决定是无效的，因为根据他与厚朴达成的协议，他们双方需要在所有事关 ARM 中国的所有重大问题上 “达成一致”。他还暗示，召开董事会议的程序错误，“这是我们正在解决的问题之一。”

厚朴法律顾问称，该协议并未涵盖董事会决定。ARM 称，中国合资公司董事会决定需要对管理层进行调整，“我们有信心很快就会达成一项决议”。

ARM 未能在实际层面上驱逐吴雄昂，后者继续拥有 ARM 中国的法定控制权，这将成为英伟达以 400 亿美元收购 ARM 的一个绊脚石。ARM 母公司软银在 2018 年称，中国占据了 ARM 整体销售额的五分之一。

“所有这些挑战都能够解决，人们有不同意见是很自然的事情。”吴雄昂称。

个人基金利益冲突

与此同时，有关吴雄昂个人基金的新细节正浮出水面。三位知情人士称，新加坡国有投资公司淡马锡旗下全资子公司兰亭投资 (Pavilion Capital)已承诺向吴雄昂的个人基金投资 5000 万美元。兰亭投资不予置评。

吴雄昂去年还在安排来自两位 ARM 中国董事会成员的投资，其中一位董事随后在今年寻求获得 ARM 中国的投资。

“许多这样的幕后安排都是董事会不知道的，”一位 ARM 董事称，“其中牵扯到了太多错综复杂的利益。”

《金融时报》看到的融资文件显示，吴雄昂利用他作为 ARM 中国 CEO 的职务来吸引投资者，并利用公司员工运营个人基金。“吴雄昂身居 ARM 中国核心管理层，能够确保我们的基金占据访问其价值链资源的最有利位置。”融资材料显示。

吴雄昂表示，投资合作伙伴是 “行业惯例”。

为了证明 ARM 知道他的计划，他要求来自大成律师事务所的外部律师程家茂 (Jason Cheng)简略展示了明显来自一次董事会议的记录。在这次会议上，ARM CEO 西蒙 · 西格斯 (Simon Segars)积极评价了吴雄昂的基金。会议记录还显示，ARM 中国董事会 “批准”对吴雄昂基金的 3000 万美元投资。

一位接近 ARM 中国董事会的人士随后向《金融时报》发送了一份似乎是相同的文件，上面显示 “批准”一词被用铅笔划掉，取而代之的是 “有待进一步研究的想法”。该人士称，吴雄昂提出的 2019 年 8 月会议初稿已经被驳回。

ARM 表示：“ARM 中国董事会向吴雄昂建议，他可以探索建立一只基金的可能性，但是 Alphatecture 从未获得董事会的批准。”