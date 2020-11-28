开发者在苹果 M1 Mac 上成功虚拟化运行 Win10 ARM：支持运行 x86 应用

IT之家11月28日消息 外媒 MacRumors 报道，开发者 Alexander Graf 已经成功地在苹果 M1 Mac 上虚拟化运行 Windows 10 ARM 系统，证明 M1 芯片能够运行微软的 Windows 10 操作系统。

目前，采用 M1 芯片的 Mac 不支持 Windows，也没有像英特尔 Mac 那样的 Boot Camp 功能，但支持 Windows 是很多用户希望看到的功能。

IT之家获悉，利用开源的 QEMU 虚拟机，Alexander Graf 能够在苹果 M1 芯片上虚拟出 Windows 10 ARM，而且没有仿真。由于 M1 芯片是定制的 Arm SoC，因此无法再像之前基于英特尔的 Mac 那样，使用 Boot Camp 安装 x86 版 Windows 或 x86 Windows 应用。不过，他在推特中表示，当在 M1 Mac 上进行虚拟化时，“Windows ARM64 可以很好地运行 x86 应用程序。虽然没有 Rosetta 2 那么快，但也差不多了。”

Graf 能够通过 Hypervisor.framework 进行虚拟化来运行 Windows ARM64 Insider Preview。苹果表示，这可以用户无需编写内核扩展（KEXTs）就能与虚拟化技术进行交互。

Graf 在 QEMU 虚拟化器上安装了一个自定义补丁，据说它以直接在主机 CPU 上执行客体代码而 “实现接近原生性能”而闻名。这意味着 Windows 10 ARM 可以在 M1 Mac 上进行虚拟化，并且性能优异。

虽然 Graf 的实验还处于早期阶段，但他相信其他人可以重现其成果。“现在还处于早期阶段。绝对可以重现结果 -- 所有的补丁都在邮件列表上 -- 但现在不要指望拥有稳定的、功能齐全的系统，”他说。最重要的是，Graf 已经证明 Windows 系统能够在 M1 Mac 上运行。截图显示，虚拟的Windows 10 ARM CPU频率为1GHz。

苹果软件工程主管 Craig Federighi 最近表示，Windows 是否能够来到 M1 Mac 上是 “由微软决定的”。M1 芯片包含了运行 Windows 所需的核心技术，但微软必须决定是否向 Mac 用户授权 Windows 10 ARM。