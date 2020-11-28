实机演示讲解《赛博朋克 2077》NPC 亲密关系系统

IT之家11月28日消息 《赛博朋克 2077》将于 12 月 10 日在 PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S 和谷歌 Stadia 上正式发售。

而外媒 GameSpot 昨日公开了一段《赛博朋克 2077》的实机演示视频，为大家讲述了游戏中人际关系建立过程。GameSpot 的 Phil Hornshaw 在试玩了《赛博朋克 2077》16 个小时后为大家带来了进一步的内容讲解。

甚至 Phil Hornshaw 还详细介绍了这种与 NPC 之间交互的系统是如何工作的，以及游戏中的性爱是什么样的，以及你应该如何与 Keaunu Reeves 扮演的 Johnny Silverhand 互动。

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Phil 还谈到了如何与一个叫 Judy 的 braindance 建立关系，她和其他角色会给 V 发短信，玩家可以进行文本交互，但 Hornshaw 觉得某些选项可能会对人际关系造成影响。此外，NPC 还会提供支线任务 (不确定他们是否会邀请玩家去打保龄球)等，以此构成了庞大而繁复的 NPC 交互系统。

值得一提的是，基努 · 里维斯扮演的约翰尼 · 西尔弗汉德几乎总是出现在游戏的各种场景中，所以菲尔讨论了你的角色 V 是如何处理这种关系的。玩家可以与之对话，这通常会给玩家一些选项，玩家与他之间的关系也因此在不断变化中。

IT之家了解到，《赛博朋克 2077》将于 12 月 10 日登陆 PC、PS4、Xbox One、Stadia 平台。《赛博朋克 2077》PC 版最新配置需求显示，1080P 最低配置需要 GTX 780/RX 470 显卡 + 英特尔 i5-3570K/AMD FX-8310 处理器，2160P 光追极高配置则为 RTX 3080 显卡 + 英特尔 i7-6700/AMD Ryzen 5 3600 处理器。