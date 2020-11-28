日媒：日本IT行业中女性比例逐渐扩大

IT之家11月28日消息 据日经中文昨日报道，日本女程序员越来越多了。

得益于新冠疫情，日本企业在数字化转型（DX）方面落后的问题开始浮出水面，尤其是日本的IT人才在品质和数量上均不足。因此有专家向日本政府提出的紧急建议中也明确列出了在数字领域培养女性人才的问题，女性在日本的IT领域发挥才能的机会将进一步扩大。

日经采访了一位来自软件开发公司 ISOPRA 的新晋码农——市地美春小姐，“终于接触实际业务了”她似乎还有点紧张。据介绍，她今年 8 月刚刚入职，转行之前是一位大医院的行政人员，她岗前培训期间学习了编程语言等，直到 10 月中旬才开始参与开发项目。

她表示，由于之前就职的医院的官网升级，她在自学调整文本显示方法的过程中对编程产生了兴趣。因此在今年 1 月进入 DMM.com 的子公司面向社会人员开设的培训学校 “DMM WEBCAMP”并学习了相关编程技术等。

在培训学校里，市地美春除独自制作网站外，还学习了制作电商网站，并与其他成员组成了小团队。日经表示这些内容能够帮助她向IT工程师迈出第一步。市地美春也表示，“我要学习更加广泛的技能和知识，希望有一天能够指导后辈新人”。

第二位是来自富士通的堀添裕子女士，她去年 4 月调任到了富士通聊天机器人服务 “CHORDSHIP”部门。而在此之前几乎没有系统工程师所需的相关知识。于是她首先利用上下班和孩子学习的空闲时间，通过培训网站 “Udemy”学习了相关知识。

在富士通改革的背景下，堀添裕子认为继续待在原先的部门会很不安，因此申请转岗到IT部门。IT之家知悉，堀添裕子现在已是一名IT顾问，她的工作是向顾客演示通过 “CHORDSHIP”来改善业务的方案等。

日经指出， IT行业被认为存在 AI、大数据分析、物联网等尖端人才不足的问题。日本信息处理推进机构的调查显示，9 成以上的IT企业回答称，不仅缺少人才，而且人才质量也不高。

例如在日本 IBM 工作的條條 Shino 是使用云平台的系统架构设计顾问，负责汽车厂商的物联网系统及银行的金融科技系统等。而之前條條 Shino 则是一名大学研究系统和图书馆书籍检索系统的工程师。她表示，随着云计算等新技术的普及，“要求掌握的技术也不一样了，我一直在学习”。

报道称，日本的劳动力调查显示，女性在全体就业者中占 45%，单从信息服务行业来看，女性的比例仅为 25%。业界人士表示，“IT行业需要处理系统故障等，容易经常加班，一直是以男性为主的行业”。

有媒体称，IT行业与其他行业相比，居家办公制度较为普及。因此自 2016 年日本《女性活跃推进法》的正式实施后，越来越多的日本女性因为 “想拥有一技之长”而转到IT行业。