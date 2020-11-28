GPU-Z 更新：曝光英特尔 Xe Pod 显卡

IT之家 11 月 28 日消息 根据外媒 TechPowerUp 的消息，旗下软件 GPU-Z 更新至 2.36.0，更新内容中曝光了一些尚未发布的新款 GPU。

据介绍，GPU-Z 优化了对 AMD Radeon RX 6800 XT 和 RX 6800 显卡的支持，支持 NVIDIA 新款的 GeForce RTX 3060 Ti，这款显卡预计将在 12 月 2 日发布。除此之外，新版软件增加了对 GeForce MX 450、 Quadro RTX 6000 移动版本、Xe MAX、Xe Pod、Xe SG-18M 以及其他几种新的英特尔 GPU 支持。

其中 Xe SG-18 可能是一款服务器 GPU，而 Xe Pod 可能是一款消费级产品。在今年 9 月份，一款名为 Iris Xe Pod 的 GPU 就出现在了奇点灰烬的数据库中，基准测试分数很低，似乎是核显水平。

IT之家了解到，英特尔明年发布的 11 代酷睿桌面和移动标压处理器都将升级为 Xe 架构 GPU，但是 EU 数量相比 11 代酷睿低压处理器会少很多。 Iris Xe Pod 可能是一款代替 UHD 630 或 UHD 620 核显的代号。