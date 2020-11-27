曝苹果新款 MacBook Pro 16 首发 AMD 6700M 显卡

IT之家 11 月 27 日消息 根据外媒 NoteBookCheck 的消息，Bootcamp 代码透露苹果公司计划推出一款新的 16 寸 MacBook Pro 笔记本电脑，不过可能不会配备 M1 芯片。另据爆料者 @TheGalox_的消息，AMD 将与苹果合作首发 RDNA 2 架构移动 GPU。

据报道，苹果新款 MacBook Pro 16 可能会首发 AMD RX 6700 或 RX 6700XT 的移动版显卡，基于 AMD 的 Navi 22 GPU。

IT之家了解到，在此之前曾有爆料者称苹果将在 12 月以新闻稿的形式发布英特尔版的 MacBook Pro 16。新款 MacBook Pro 16 很有可能会采用 10 代移动标压酷睿 + Radeon Pro 6000 M 显卡的组合。由此可见，苹果可能在高性能显卡方面暂时无法替代 AMD。

在性能方面，10 代移动标压酷睿相比上代提升不高，依旧 14nm 和老架构，最高 8 核 16 线程。GPU 方面，AMD 6000 系列相比上代能效比再次提高 50%，这对于单热管散热的 MacBook Pro 16 尤其有利。

对 AMD 而言，在 12 月份通过苹果首发 Radeon Pro 6000M 显卡，然后在 1 月份的 CES 上正式发布的方案也十分合理。