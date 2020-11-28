联想新款台式机搭载 RTX 3060 Ti 显卡，售价 8999 元

IT之家 11 月 28 日消息 英伟达 RTX 3060 Ti 预计将在 12 月 2 日发布。现在，联想官网偷上线了新款刃 9000，搭载了 RTX 3060 Ti，售价 8999 元。

据介绍，拯救者 刃 9000 2020 搭载了英特尔 10 代酷睿 i7-10700K 处理器，8 核 16 线程；显卡为 RTX 3060 Ti，16GB 内存 + 512GB SSD 售价 8999 元。

由于 RTX 3060 Ti 这款显卡还没有正式发布，联想也未提供这款显卡的参数信息。从外观来看，联想定制的 RTX 3060 Ti 采用了公版的短 PCB 设计，双风扇散热，单 8pin 供电。

IT之家了解到，RTX 3060 Ti 搭载了 4864 CUDA 核心，主频和加速频率分别是 1410 和 1665MHz，显存为 14Gbps 的 8GB GDDR6 显存，显存位宽 256bit。在 3DMARK Fire Strike 和 Time Spy 两个测试项目中，RTX 3060 Ti 均超过上一代的 RTX 2080 Super，与刚刚发布的 RTX 3070 的差距在 11%-13%。爆料消息显示， RTX 3060 Ti 价格为 399 美元。