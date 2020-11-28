戴森：未来 5 年将在机器人、人工智能和电池领域投资 27.5 亿英镑

11 月 28 日消息，据国外媒体报道，戴森未来 5 年里将向新技术投资 27.5 亿英镑（约合 240.5 亿元），以首次将其产品范围扩大到家电以外的领域。

戴森表示，该公司计划在电池技术、机器人、智能产品、机器学习和材料科学方面投资 27.5 亿英镑。

此外，该公司还将专注于将其固态电池技术商业化。该公司声称，这种技术将使其生产出更清洁、续航时间更长、更高效的电池。目前，该公司正在美国、英国、日本和新加坡研发该技术。

据悉，这种固态电池技术是戴森的电动汽车项目的核心。不过，在去年 10 月份，戴森宣布放弃了其 25 亿英镑（约合 221 亿元）的电动汽车制造项目，原因是该公司认为该项目在商业上不可行。

当时，该公司创始人詹姆斯 · 戴森（James Dyson）在邮件中表示，该公司的汽车团队已经开发出一款非常棒的汽车，但它不会上路，因为它在商业上不可行。不过，该公司将继续致力于为电动汽车开发固态电池技术。

目前，戴森的产品主要集中在吸尘器、吹风机、空气净化器等家用电器。该公司计划到 2025 年将其产品范围扩大一倍，并进入新的领域，以首次将其产品范围扩大到家电以外的领域。

2019 年，戴森开设了 100 多家零售店，2020 年又开设了 30 家，并计划继续增加其零售店数量。

由于受疫情影响，今年 7 月份，该公司在全球 1.4 万员工中裁员 900 人，这是该公司削减成本计划的一部分。