日本 NEC 宣布在英国推广 Open RAN 网络，以取代华为 5G

日本电信设备供应商和系统集成商 NEC 宣布，将在英国建立开放无线接入网络 (Open RAN)推广中心，此举可能旨在取代华为的地位，并帮助英国建设下一代 5G 网络。

NEC 所谓的全球 Open RAN 卓越中心，旨在 “加速 Open RAN 在全球的采用，并进一步加强其结构，加速 5G 的全球部署”。Open RAN 标准允许不同的公司提供电信网络的不同部分，从而开发代替华为、爱立信和诺基亚 5G 网络的多供应商替代方案。

NEC 表示，该中心将负责业务开发，协助项目执行，并为 NEC 的 Open RAN 业务提供技术支持。该公司将利用其在日本支持 Open RAN 商业部署的经验，帮助电信服务提供商在世界各地推出 Open RAN 网络。

这家中心将与印度的 Open RAN 实验室 (技术验证设施)合作，后者 “将负责建立 Open RAN 生态系统，在多供应商环境中进行互操作性验证，并验证产品和系统级别的性能和质量保证”。

在以国家安全为由禁止华为设备之后，英国邀请 NEC 支持英国的 5G 网络建设。

去年 3 月，NEC 和日本第四大移动电信运营商乐天移动 (Rakuten Mobile)宣布，后者的 Open RAN 网络设备已在 NEC 的福岛工厂开始生产。

自那以后，乐天移动一直在北海道的部分地区，以及东京、大阪 - 神户大都市区建设基站并推出 5G 服务，它的目标是在 2021 年 3 月之前在全国范围内扩张。

乐天移动正在创建所谓的 “世界上第一个端到端完全虚拟化的云本地移动网络”，使用来自思科和诺基亚以及 NEC 的设备和软件，以提供日本最便宜的 4G 和 5G 服务。该公司正测试一种灵活开放架构多供应商方案的可行性，以消除对单一供应商定制网络的依赖，这非常适合像英国这样技术先进但缺乏本国大型电信设备供应商的国家。

除了推广和支持 Open RAN 5G 网络外，NEC 还计划与电信运营商合作，将其转变为数字服务提供商。其中许多服务很可能是 NEC 自己推出的。

与 5G 广泛部署具有协同效应的 NEC 技术包括面部识别、生物识别、视频分析和工业物联网 (IIoT)，目标市场包括公共安全、网络安全、数字政府、城市管理、智能交通和物流、工厂自动化和数字医疗等。