华为 AppGallery 推出游戏专项资助计划

北京时间 11 月 27 日下午消息 华为宣布，其终端官方应用程序分发平台 AppGallery 已启动一项游戏专项资助计划。

AppGallery 拥有超过 5 亿月度活跃用户和 200 万注册开发者。通过服务 170 多个国家 / 地区和涵盖 18 个应用程序类别，它已成为全球前三大应用程序市场之一，为大大小小的开发者提供了一个发布和发展他们的游戏的全球平台。

华为已宣布计划提供价值 3 万欧元的独立游戏社区购买积分池、VIP 技术支持以及 AppGallery 上新推出的 “独立游戏”展示位等更多支持。

11 月 19 日至 12 月 14 日期间，所有在通过 Unity 分发门户在 AppGallery 上发布的游戏都将有资格获得该专项激励。

具体而言，游戏开发者前两年获得 85% 的 IAP 收入分成；在加入过程中的 VIP 技术支持；前 30 名独立游戏将获得价值 1000 欧元的华为广告平台积分，并获得推出首个活动的支持；顶级独立游戏还将出现在 AppGallery 上的一个特殊 “独立游戏”展示位。

华为消费者 BG 欧洲副总裁詹姆 · 冈萨洛（Jaime Gonzalo）博士称，该计划是 “华为对开发者社区持续承诺和投资的重要一步”。他指出，在过去的几年中，手机游戏产业呈现出令人难以置信的增长，“我们很高兴能够支持更多独立开发者和工作室将他们的游戏推向市场”。