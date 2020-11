IT之家11月29日消息 虽然 RGB 的逐渐普及,多家厂商开始推出支持 RGB 灯效的周边配件,例如IT之家曾报道威刚此前就发布过类似的移动硬盘,而映泰本周也推出 P500 移动 SSD 系列,提供 512 GB、1TB、2TB 容量,采用铝制机身。

目前映泰官网已上架 512 GB 型号和 1 TB 型号,但 2 TB 容量版本似乎并没有相关产品页面。

该移动硬盘采用映泰独家的 RGB 开关设计,拥有智能双通道 RGB LED 指示灯,可通过硬盘上 45° 智能 ON / OFF 开关(智能灯条的 ON / OFF)进行控制。正常平放情况下灯条是一直处于发光状态的,而当用户将其倾斜 45° 时则自动关闭灯光。此外,如果该硬盘故障,则自动进入呼吸模式。

其他方面,该移动硬盘采用 USB3.2 Gen 2 接口,采用 NVMe 存储解决方案,可提供10Gbps的速度。