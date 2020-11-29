美光有望在几年内准备将 3D XPoint（Optane）引入 AMD 等平台

IT之家11月29日消息 众所周知，英特尔系统（尤其是在服务器领域）的核心优势之一是独家的傲腾 Optane 内存支持，该技术可通过持续的 4K I/O 显着减少工作负载的延迟并提高带宽。而现在，AMD 处理器似乎很快也将迎来适用于 AMD 平台的 Optane 或 3D XPoint 类产品。

▲ 英特尔傲腾 905P，图源英特尔

作为 XPoint 内存的共同开发者，美光（Micron）宣布将致力于推出自己的 3D XPoint 技术以及相应的存储解决方案，该解决方案可在多种平台上使用。美光公司首席财务官戴维 · 辛斯纳（David Zinsner）在接受 Seekingalpha 采访时解释说，该公司计划在几年内推出上述产品。

IT之家了解到，美光目前美国犹他州的 Lehi 工厂为英特尔生产 3D XPoint 存储器，美光目前在市场上只有一个使用 XPoint（X100 系列）的 SSD 系列，但它远不及英特尔产品，在 4K I/O 等繁重的工作负载中非常慢。

美光方面表示 “我们现在还处于初期阶段。除了出售给先前合作伙伴英特尔外，我们仍然没有任何可观的收入。”“相对的，除了 DRAM 和 NAND 外，我们也想继续为 3D XPoint 构建投资组合 , 我认为这使我们在市场上更加独特，成为唯一一家能够同时供应 DRAM、NAND 以及 3D XPoint 的厂商，我们认为特别是人工智能方面会需要它。”

因此，这些产品主要适用于处理大量数据以训练神经网络的数据中心和服务器市场。美光正致力于推出新的非易失性存储器解决方案的 SSD，并为此与该领域中的一些非常重要的公司合作。