腾讯云推出云开发低代码平台，帮助小白成为 “开发者”

IT之家11月29日消息 据腾讯云微信公众号消息，腾讯云的小程序云开发已经成为国内最大的 Serverless 开发平台。同时，腾讯云从今天起，正式推出云开发低代码平台。

据腾讯方面公布数据，目前云开发注册用户数已达 56 万，较去年同期增长 1.5 倍；所服务的开发者超过 100 万；日调用次数超过 7 亿。



官方称，云开发低代码平台始于去年云开发大会最后的悬念——“重新定义开发”。腾讯云表示，通过云开发低代码平台，无需或少量代码就可以快速生成应用程序，用户可以通过拖拽相应的功能模块，创建应用，可以让越来越多的小白成为 “开发者”。

IT之家了解到，低代码开发平台 LCDP 即为 Low-Code Development Platform，意义在于可以帮助开发者提升生产效率，避免进行重复性工作，使其可以更加专注于业务逻辑、架构和算法设计。



腾讯云举例称，粤省事小程序如果现在要开发一个 “贫困认证”的功能，可以通过低代码平台直接复用政务基础组件和已有业务逻辑抽象。基于此，新功能代码行数从 2000 多行降低到 61 行，文件个数从 42 个缩减为 1 个，其交付效率大幅度提升。

此外，中国电子技术标准化研究院今日启动了《信息技术 云计算 云开发通用技术要求》标准编制工作，这将成为云计算领域首个云开发标准。

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