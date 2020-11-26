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999 元至 1499 元，Redmi Note 9 4G 正式发布：6000mAh 大电池，重量 198g

2020/11/26 21:38:25 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 11 月 26 日消息 今天，Redmi 红米手机在北京举行发布会，除了 Redmi Note 9 /Pro 发布外，Redmi还发布了Redmi Note 9 4G版本，

Redmi Note 9 4G 手机售价公布，4GB+128GB售价999元，6GB+128GB售价1099元，8GB+128GB售价1299元，8GB+256GB售价1499元。

Note 9 4G 拥有 198g轻薄机身，多彩配色四色可选，包括曙光橙、雾光青、烟波蓝、羽墨黑。

IT之家获悉，Redmi Note 9 4G 内置骁龙662处理器，搭载了6000mAh电池，支持18W快充，机身仅有198g轻，千元机也有悠扬的立体声双扬声器 。Redmi Note 9 4G搭载了6.53英寸全高清大屏、UFS 2.2存储、4800万三摄，预装了MIUI 12系统

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关键词：Redmi Note 9Redmi小米手机

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