网线也发烧：Crystal Cable 发布两款单晶银、金银合金 HiFi 网线，售价 6833 元 / 米

IT之家11月29日消息 在 HiFi 圈内，经常有一些超过普通消费者理解范围的产品，并且售价也远超人们的想象力。国外 HiFi 线材制造商 Crystal Cable 于今年 9 月发布了两款用于音频DAC、网络播放器的 Hi-End 网线，接口为 RJ-45 接头，其中便宜的一款售价也高达 6833 元 / 米。

第一款名为：CrystalNetwork Diamond

根据官方描述，这跟 “网线”采用了金银合金作为线芯，使用高纯度 PTFE（特氟龙）作为屏蔽层，有着双层保护层提供了可靠的防护。为了实现最佳的信号传输性能，该线缆还采用了全屏蔽的 RJ-45 网线接头。据官方介绍，此款网线 “保护了音乐的动态范围和对比，使得音乐变得生动起来，能保留音乐中最微妙的细节和纹理”。

据IT之家了解，该型号网线不在官网销售，也不在大型互联网购物平台上销售，根据第三方代理商的信息，1m 规格的网线售价€869 欧元，约合人民币￥6833 元；2m 规格售价€1149 欧元，约合人民币￥9035 元。

第二款网线名为：CrystalNetwork Absolute Dream

根据官方描述，这款网线采用该品牌最新一代单晶银制造，这种材料的微观金相结构类似一整根晶体，没有微小的裂缝和间隙来干扰信号，同样采用 PTFE 特氟龙材料作为屏蔽层，不同的是 8 根网线分成两股进行传输。关于音质方面，官网介绍与上一款相同，同样没有说明具体提升音质表现的物理原理。

Absolute Dream 这款网线售价远高于第一款，1m 售价高达€1749 欧元，约合人民币￥13753 元；2m 售价€2299 欧元，约合人民币￥18078 元。

据IT之家了解，一些 HiFi 音频播放设备选择采用RJ-45千兆网线接口，连接家庭局域网或者 NAS 进行音乐的传输以及播放，这样能够避免 USB 接口连接距离短、干扰大以及移动硬盘存储容量限制的问题。

▲Manhattan DAC II 音频解码器

尽管产品售价高昂，但 Crystal Cable 厂商并没有说明传输数字信号的网线是如何提高音频质量的。