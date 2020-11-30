经历动荡的一周后，创历史纪录的比特币将面临考验

比特币已较今年 3 月的低点飙升逾 300%，上周触及历史最高盘中高点 19510 美元。看涨人士认为，这轮反弹预示着长期机构投资者提供了新的支撑。但次日，该指数一度暴跌 14%。上周五下午，跌破了 17000 美元。

许多持怀疑态度的人已经下定决心。著名经济学家鲁里埃尔 • 鲁比尼（Nouriel Roubini）表示，比特币 “在机构投资者的投资组合中没有任何作用”，称其为 “一种纯粹的投机性资产和没有基本价值的泡沫”。

但今年股市上涨的规模引起了投资者的注意。华尔街银行分析师和资产管理公司表示，他们正接到一系列客户对加密货币的更多询问。

对冲基金经理、亿万富翁保罗 • 都铎 • 琼斯（Paul Tudor Jones）和斯坦利 • 德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）等重量级投资者今年都支持比特币，而全球支付巨头贝宝（PayPal）上月宣布将开始接受加密货币。专业对冲基金今年早些时候享有的高回报，为该资产增添了新的光彩。

摩根大通策略师 Nikolaos Panigirtzoglou 表示，有关长期买家对加密货币支持程度的线索，可能来自总部位于纽约的 Grayscale Investments。它的比特币信托让专业投资者在不存储资产的情况下就能看到比特币的波动。

Panigirtzoglou 表示，现在的考验是，鉴于比特币价格最近的下跌，资金流入或流出信托会发生什么情况，以及长期投资者是否愿意把目光投向短期下跌以外的领域。“如果我们在价格下跌时看到资金外流，对比特币的前景来说，这可能是一个令人担忧的事态发展，”他补充说。

一些投资者正将比特币视为黄金的潜在替代品。在通胀和地缘政治或市场动荡时期，黄金往往会升值。“自去年 10 月以来，我们看到黄金和比特币在争夺配置，”Panigirtzoglou 表示。

比特币的反弹并不能消除人们对这种加密货币缺乏监管以及与之相关的黑客和骗局的疑虑。分析人士认为，比特币不太可能完全取代黄金，但这种加密货币可能会削弱黄金在投资者手中的份额。

Panigirtzoglou 表示：“我们可能会看到更多的拨款，因为我们正处于这个过程的最初阶段。”“在全球投资组合中的配置从零跳到很小，仍然可能是一件大事。”